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Тейлор Свифт рассказала, почему изнуряла себя голоданием

Тейлор Свифт рассказала, почему изнуряла себя голоданием
20:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Общественное осуждение стало причиной того, что Тейлор Свифт тщательно следила за своим питанием.

Американская исполнительница опубликовала то, что в течение года страдала от расстройства пищевого поведения. Певица пыталась избавиться от лишних килограммов благодаря жесткому режиму тренировок и длительному голоданию. Ей удалось избавиться от комплексов только благодаря отношению общества.

31 января на стриминговий платформе Netflix состоится премьера биографической ленты Тейлор Свифт Miss Americana. В фильме американская кинорежиссер Лана Уилсон экранизировала путь к успеху одной из самых популярных представительниц на поприщах музыкальной индустрии.

Перед тем, как картина выйдет в широкие массы, певица пообщалась с журналистами издания Variety и во время откровенного интервью рассказала о личных неудачах в погоне за стройным телом.

Когда мне исполнилось 18, я впервые попала на обложку таблоида. Да еще с каким заголовком – "Беременная в 18?"! И все это потому, что я надела что-то обтягивающее, что подчеркнуло мой не совсем плоский живот. Все это привело к тому, что я просто перестала есть, – призналась знаменитость.

Однако она пренебрегла советами относительно здорового питания, выбрав вместо этого голодание и чрезмерные физические нагрузки.

Все это стало причиной истощения ее юного организма, которое она испытывала во время каждого концертного шоу. Знаменитость пыталась скрыть от общественности то, что недоедает, смущаясь после каждого комплимента относительно ее стройности.

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На фотосессии для журнала, когда я примеряла наряды, стилист удивился, насколько у меня хорошая фигура, и признался, что обычно им приходится "подгонять" платье под формы героев, а на мне все выглядит идеально. И тогда я поняла, что, возможно, зря изнуряю себя волнениями и диетами, – вспомнила исполнительница.

Тейлор Свифт заверила, что ей было сложно решиться рассекретить подробности о расстройстве пищевого поведения, однако она надеется, что своим примером сможет убедить сторонников, что не стоит гнаться за псевдоидеалами красоты и зависеть от общественного мнения. Звезда посоветовала исповедовать позитивное мышление, которое помогает в борьбе с искусственными стереотипами.

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Все по теме:

Питание, Диета, Похудение, Голодание, Знаменитости, Тейлор Свифт.
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