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Наталка Карпа впервые после родов рассказала о маленькой дочери (Видео)

Наталка Карпа впервые после родов рассказала о маленькой дочери (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После родов Наталья опубликовала в инстаграме снимки с больничной койки, а теперь рассказала подробности рождения первенца.

Популярная украинская певица Наталка Карпа в декабре прошлого года впервые стала мамой. Она родила дочь, которую супруги назвали Златой.

Знаменитость поделилась своими эмоциями и рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери. В эксклюзивной рубрике "первенец в 38 " программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" артистка призналась, что роды были тяжелыми.

Дочери Наталки Карпы и героя АТО Евгения Терехова 26 января исполнился месяц. 

Роды у нас были тяжелыми, непростыми, длились почти 12 часов. Можно сказать, что мы прошли все этапы, которые можно было пройти. Однако, когда ее положили мне на руки, она лежала у меня на груди – я просто сдерживала дыхание, я задерживала взгляд, рассматривала ее, чувствовала это тепло.... Это просто трудно передать словами! – призналась Наталка Карпа в эфире "Ранок з Україною".

Потап откровенно рассказал о жизни с Настей Каменских 

Артистка также рассказала, что дочка очень похожа на папу, как внешностью, так и характером. Пока Наталья не показывает лицо Златы, однако может очень долго о ней рассказывать.

Злата Олеговна Терехова – это наш генерал! Потому что она управляет балом. Это прогулки, это купание, это кормление, это сладкий сон. Она уже привыкла, что имеет вечернюю процедуру купания. Сначала она очень робко к этому относилась, а теперь кайфует, ей нравится. График Златы очень похож на график нашего папы. После того, как он вернулся с фронта, не очень быстро засыпает, и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, а я сижу, баюкаю, а у нее глаза круглые: "Мама, развлекай меня!" – поделилась звездная мама.

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Дети, Роды, Знаменитости, Новорожденная дочь, Наталка Карпа.
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