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"НеАнгелы" рассказали о причинах разногласий между собой (Фото)

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"НеАнгелы" рассказали о причинах разногласий между собой (Фото)
21:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Участницы популярной группы "НеАнгелы" Вика и Слава работают вместе уже 13 лет. Однако между ними до сих пор случаются недоразумения.

Украинские знаменитости, работающие в коллективах, часто признаются, что им трудно найти компромиссы в работе. Не является исключением и солистки группы "НеАнгелы" Виктория и Слава. О том, что мешает стать им лучшими друзьями, артистки рассказали в интервью для шоу "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Слава отметила, что успех коллектива обеспечивают стальные нервы. Но она не определилась или она сама такая терпеливая, или коллега пытается сдерживать себя. По мнению Каминской, в женском группе всегда есть конкуренция, которая мешает. Также рыжеволосая красавица добавила, что Вика не всегда поддерживает ее.

Виктория призналась, что у них со Славой совсем разное мировоззрение. Поэтому они не дают интервью вдвоем, потому что постоянно перебивают друг друга. Однако звезды считают, что в разных идеях их сила.

 
 
 
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Публикация от НЕАНГЕЛЫ (@neangely.official)

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Относительно конкуренции Вика утверждает, что считает себя абсолютно полноценной женщиной с наполненной различными эмоциями и событиями жизнью. Она лишь уточнила, что Каминская иногда в профессиональных моментах бесит ее. 

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Знаменитости, Разногласия, НеАнгелы, Виктория Смеюха, Слава Каминских.
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