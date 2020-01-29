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Ирина Билык поведала о подробностях своей личной жизни (Фото)

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Ирина Билык поведала о подробностях своей личной жизни (Фото)
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ирина Билык рассказала о своей личной жизни! Артистка приходила на светские мероприятия со своим бывшим избранником Дмитрием Коляденко, провоцируя слухи о романе.

В программе "Утро с Украиной" Ирина Билык рассказала, что немного смущается от воспоминаний о бывших мужчинах, однако охотно отвечает на вопросы, которые интересуют ее поклонников. В частности, артистка призналась: после свадьбы с Асламом Ахмадовым может смело назвать себя верной женой, ведь даже флирта с незнакомцами она теперь себе не позволяет. 

"Романы, конечно, нужны! Хотя я замужняя женщина, но, когда остаюсь в Киеве, иногда думаю: "Почему я уже не такая? Когда-то я знакомилась с официантами, могла пофлиртовать с ведущим, а сейчас другая – дом-работа. Хочется, но воспитание не позволяет, или времени нет", – поделилась Ирина Билык.

Вспомнила артистка и ситуацию с зажигательным Дмитрием Коляденко, который во время их совместного с друзьями отдыха поделился воспоминаниями о романе с ней. Ирина Билык решила не вдаваться во все детали, однако заинтриговала лаконичным рассказом.

 
 
 
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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

"Я люблю поговорить о том, что было. Мы недавно отдыхали большой компанией, и Дима Коляденко почему-то на пляже начал рассказывать, какой я была, когда мы жили вместе. Так я потом сказала: "Дима, еще одно слово и ты просто не выйдешь на этот пляж". Ведь он такие вещи говорил, что мне уже было стыдно. Но где-то в душе я очень волновалась, потому что, конечно, столько всего было замечательного и можно вспомнить все, что угодно. Об этом можно даже фильм снимать!" – отметила она.

 
 
 
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Публикация от  (@bilyk_iryna)

Кроме этого, Ирина Билык анонсировала свое турне по случаю юбилея и призналась, что все ее бывшие мужья придут на праздник. Вероятно, после развода артистка смогла сохранить дружеские отношения с каждым из них, потому присоединятся к празднованию юбилея певицы. Не обойдет особое выступление и нынешний избранник поп-звезды – фотограф Аслан Ахмадов.

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"6 апреля будет мой юбилейный сольный концерт, а мне исполнится 50 лет! Кстати, это будет очень классный концерт, потому что никто не может понять, как это – мне 50, а я еще прыгаю, такая веселая. Поэтому будут в зале и Дикусар и Коляденко, и Никитин, и мой муж Аслан Ахмадов – он на этот раз режиссер программы. Все почетные места для тех, кто меня любит – я не говорю слова "любил", – добавила Ирина Билык.

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Отношения, Личная Жизнь, Знаменитости, Интриги, Ирина Билык.
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