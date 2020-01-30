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Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова станут родителями

Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова станут родителями
10:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В 2017 году Анна и Энрике впервые стали родителями. У них родились близнецы Николас и Люси.

Появилось первое фото, на котором у теннисистки виден округлившийся живот.

Недавно прошел слух о том, что Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова снова станут родителями. А на днях в испанских СМИ появилось первое фото, на котором отчетливо видно, что 38-летняя теннисистка скоро станет мамой.

Кадром поделился инсайдер. На нем Анна и Энрике запечатлены во время отдыха на яхте. Курникова была одета в оверсайз олимпийку, которая не смогла скрыть живот будущей мамы. Как сообщил испанский канал Telemundo Entretenimiento, ребенок может появиться на свет уже в марте этого года.

Напомним, Анна и Энрике начали встречаться в 2001 году. Теннисистка принимала участие в съемках клипа Иглесиаса на песню Escape. В процессе работы между звездами разгорелись чувства. Однако до сих пор пара не поженилась.

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В одном из интервью Курникова говорила, что брак для нее не важен.

Я верю в открытость, доверие друг другу и полное взаимоуважение, — отметила Анна и добавила, что считает Энрике своей "мужской версией", а себя — женской версией своего возлюбленного. Иглесиас также равнодушен к официальному бракосочетанию:

Никогда не считал, что свадьба все меняет. Не думаю, что люди могут любить друг друга из-за клочка бумаги.

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Беременность, Родители, Знаменитости, Энрике Иглесиас, Анна Курникова.
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