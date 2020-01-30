Скачать
Четверг, 30.01.2020
"Уханьский" коронавирус: в Украине запустят "горячую линию"
"Уханьский" коронавирус: в Украине запустят "горячую линию"
МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию
МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию
Украинского боксера дисквалифицировали на год за укус соперника
Украинского боксера дисквалифицировали на год за укус соперника
"Молодость-2020" объявила прием заявок
"Молодость-2020" объявила прием заявок

Владимир Остапчук прокомментировал заявление своей бывшей жены (Фото)

Владимир Остапчук прокомментировал заявление своей бывшей жены (Фото)
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. После официального развода бывшая жена шоумена рассказала скандальные подробности их семейной жизни.

Владимир также не остался в стороне и прокомментировал признание Елены.

Скандальное интервью Елены Войченко вызвало большой ажиотаж. Женщина рассказала, почему их семья распалась после многих лет супружеской жизни. Владимир высказал свою точку зрения на инстаграм-странице.

В публикации Остапчук отметил, что знает, что подтолкнуло Елену на такой шаг. Также добавил, что понимает ее и благодарит за годы, которые они прожили вместе и общих детей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@vova_ostapchuk)

СМИ: Меган Маркл занялась поисками агента, чтобы вернуться в Голливуд

"Для меня так же, как и для вас это видео стало шокирующим. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двух людей обсуждала вся страна. Хотя я достаточно публичная личность, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и другого ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространял информацию относительно нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота событий больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не привыкла к новому статусу и самостоятельной жизни. Вот и решилась на отчаянный шаг", – написал Владимир Остапчук.

Шоумен сказал, что всеми подробностями о разводе поделится с Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Развод, Измена, Знаменитости, Звезда, Телезвезда, Владимир Остапчук, Супруга Владимира Остапчука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
03 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
День в ООС: на Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Пристайко встретится с Помпео
Пристайко встретится с Помпео
Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)
Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь