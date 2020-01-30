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Эксклюзивно: принцесса Диана написала принцам Уильяму и Гарри письмо (Фото)

Эксклюзивно: принцесса Диана написала принцам Уильяму и Гарри письмо (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Принцесса Диана незадолго до смерти написала письмо, которое адресовала своим сыновьям – принцам Уильяму и Гарри.

Фотографией этой эксклюзивной записи поделились в сети. Письмо, которое покойная леди Ди написала от руки за год до смерти, обнародовал ее бывший дворецкий Пол Баррел. К фотографии письма дворецкий Дианы добавил также ее снимок с маленькими Уильямом и Гарри.

"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность", – сказала принцесса Диана в письме.

Пол Баррел на своей странице в инстаграме распространил сообщение, в котором отметил, что опубликовал этот файл только сейчас, потому что не помнил о ним раньше. Он вспомнил об этих словах леди Ди только после того, как принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении своих королевских обязанностей.

 
 
 
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Публикация от  (@officialpaulburrell)

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"В момент, когда Гарри и Меган вступают в новую жизнь, мне вспоминается пронзительное послание принцессы Дианы, которые она адресовала своим сыновьям много лет назад. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые сегодня так же актуальны, как и тогда, когда она писала их – более 24 лет назад", – говорит Пол.

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