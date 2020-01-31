Риз Уизерспун опубликовала видео, в котором рассказала о своей первой роли

Новости шоу бизнеса:В соцсетях появилось ошеломительное видео об актрисе Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун выложила ролик в Instagram, где рассказала о том, как попала в фильм "Человек на Луне".

Я с детства мечтала быть актрисой, хотя это было странно в нашей семье, где мама и папа работали в сфере медицины. В семь лет я снялась в местной рекламе магазина цветов. Затем я стала посещать актерские курсы. И через несколько лет мне попалось объявление в газете о том, что для съемок ищут 14-летнюю девочку. Я отправила заявку. И месяц ничего не происходило, — рассказывает в ролике актриса.

Однажды Риз вернулась домой после тренировки по софтболу, и мама огорошила ее новостями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 29 Янв 2020 в 11:52 PST

"Там звонили и спрашивали, поедешь ли ты в Лос-Анджелес на кинопробы", — сказала мама. Никогда не забуду, как она спросила у них по телефону: "А что это вообще за фильм?" Наверное, она хотела убедиться, что я не попаду в какой-нибудь грязный фильм. Молодец, мам, — продолжила Риз.

Все летние каникулы Уизерспун провела на съемках.

Я узнала все, что мне надо было узнать об актерском деле: как работать перед камерой, откуда брать эмоции. Помню, что на премьере фильма был Арнольд Шварценеггер. И помню, какой у меня был наряд тогда: маленькое черное бархатное платьице с белыми цветами и ковбойские сапоги, — вспомнила актриса.