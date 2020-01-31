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Присоединяйтесь!: NK запустила танцевальный флешмоб в Тик-Ток

Присоединяйтесь!: NK запустила танцевальный флешмоб в Тик-Ток
10:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Уже два года знаменитость покоряет латиноамериканских слушателей.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, часто удивляет поклонников новыми коллаборациями и проектам. На этот раз звезда запустила танцевальный флешмоб в социальной сети Тик-Ток.

Привлекает к своей работе мировых звезд. Новая композиция Maimi создана в коллаборации с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала популярной во многих странах мира. Настя Каменских объявила о запуске танцевального флешмоба под новый трек.

Правила флешмоба очень просты: нужно повторить танцевальные движения под трек Maimi в сети Тик-Ток, выложить видео на страницу в Инстаграме и обозначить Настю Каменских. 

Друзья, присоединяйтесь к танцу, #TurnonMIAMI и зажигайте вместе со мной, – призвала подписчиков Настя.

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На днях на Таймс-сквер появился билборд, на котором изображена NK. Она стала первой украинской артисткой на билборде в центре Нью-Йорка.

Это еще одно доказательство того, что музыка не имеет границ и в момент преодолевает тысячи километров и покоряет сердца слушателей по всему миру, – прокомментировала событие певица.

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Знаменитости, Флешмоб, Настя Каменских, Танцы, НК, Tik Tok.
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