Дмитрий Монатик объявил кастинг для своего нового клипа

Популярный украинский певец, тренер юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик вернулся с отдыха.
После отпуска в экзотической стране артист продолжает неустанно работать. Музыкант планирует съемки нового клипа.
Ищут молодых людей для массовки, которые смогут попасть в новую видеоработу исполнителя. Об этом певец сообщил на своей инстаграм-странице.
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Внимание!!!!!!! Внимание!!!!02.02.2020 кастинг!!! My Way!!! Мы Тебя ищем!!! #РитмоLove
В анонсе, опубликованном Дмитрием, указано, что каждый может попробовать попасть в клип известного музыканта. Ищут парней и девушек в возрасте от 18 до 40 лет. Главное требование – пластичность или индивидуальный стиль.