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Пятница, 31.01.2020
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50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
14:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В четверг, 30 января, в жизни Кертиса произошло важное событие. Артист получил желанную звезду за свое творчество.

Всемирно известного рэпера Кертиса Джексона, который выступает под псевдонимом 50 Cent, почтили звездой на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать и поздравить артиста пришли коллеги по сцене.

Поддержать коллегу пришли такие "ветераны" хип-хопа, как Эминем и Dr. Dre. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

"Когда он вошел в комнату, то сразу было понятно, что он собирается стать звездой и готов к этому", – рассказал Эминем о первой встрече с 50 Cent. 

 
 
 
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my ⭐️is in front of the burger joint, i wanted it to be by Trumps so i could get coverage when his gets vandalized.#starzgettheapp #abcforlife Feb11

Публикация от 50 Cent (@50cent)

Я не думаю, что моя карьера сложилась бы без их поддержки. На самом деле, Дре наставлял всех нас. Он даже не подозревал, что делает это, – поблагодарил Джексон своих наставников.

Для особого события рэпер надел костюм в клетку и красный гольф, а также белые кроссовки. На руке были изысканные часы и большое кольцо с надписью Power ("Сила").

Каким был путь рэпера к успеху?

Будущий артист вырос в Нью-Йорке. Своего отца он никогда не видел. Молодая 15-летняя мама Сабрина Джексон осталась сама с ребенком на руках. Она продавала наркотики. Чтобы загладить вину перед сыном, часто дарила ему ценные вещи. Погибла девушка в 23 года, когда грабитель подсыпал ей снотворное, забрал все ценности и включил газ. В возрасте 8 лет Кертис остался сиротой. 

 
 
 
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The 3 headed monsters we still out here.#lecheminduroi #bransoncognac #starzgettheapp #abcforlife

Публикация от 50 Cent (@50cent)

50 Cent продавал крэк и кокаин на улицах, занимался боксом и читал рэп. Судьба сложилась так, что в 2002 году диск с его песнями попал к Эминему, который познакомил Джексона с Dr. Dre. Именно с этой встречи начался творческий путь будущей звезды.

Дебютный альбом Get Rich or Die Tryin Кертис выпустил в 2003 году. Благодаря этой работе он снискал славу. За первые четыре дня было продано почти 900 тысяч экземпляров альбома.

Релиз второй пластинки The Massacre состоялся в марте 2005 года. За первые четыре дня продали полтора миллиона дисков.

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В целом за время своей карьеры рэпер выпустил 6 студийных альбомов, которые пользовались бешеной популярностью.

В 2016 году 50 Cent вместе с Chris Brown записал трек No Romeo No Juliet, вокруг которого был безумный ажиотаж. 

На счету Джексона также есть 24 фильма, в которых он исполнял как главные, так и второстепенные роли. Он был режиссером многих видеоклипов, продюсировал программы на телевидении, озвучивал видеоигры.

В 2005 году рэпер опубликовал автобиографию From Pieces to Weight: Once Upon A Time In Southside Queens, в которой исследовал культурные и экономические причины, которые заставили его продавать наркотики, а также описал свою карьеру рэпера.

Он был соавтором ряда книг, номинантом на множество мировых музыкальных премий. Джексона 14 раз номинировали на Грэмми Грэмми-2020: объявлены все победители престижной премии , и один раз он одержал победу.

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Все по теме:

Рэп, Рэпер, Знаменитости, Артист, Певец, Аллея славы, 50 Сent.
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