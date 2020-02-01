Рыжий в прошлом: Слава Каминская сменила имидж

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница, участница группы "Неангелы", кардинально изменилась.

Знаменитости часто любят прибегать к экспериментам с внешностью. Они стремятся выглядеть эффектно, создавать ажиотаж вокруг своей личности.

Слава Каминская не является исключением. Певица опубликовала на своей инстаграм-странице видео, на котором продемонстрировала смену стиля.

Исполнительница позирует в парикмахерском кресле, щеголяя новой прической. Певица сменила цвет волос на темно-русый и сделала стрижку средней длины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как дела ? Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 31 Янв 2020 в 9:29 PST

Новый образ Слава дополнила нюдовым макияжем. Акцент сделала на глазах, добавив стрелки и золотистые тени. Поклонники в восторге от такого перевоплощения любимицы.