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Суббота, 01.02.2020
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Рыжий в прошлом: Слава Каминская сменила имидж

Рыжий в прошлом: Слава Каминская сменила имидж
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница, участница группы "Неангелы", кардинально изменилась.

Знаменитости часто любят прибегать к экспериментам с внешностью. Они стремятся выглядеть эффектно, создавать ажиотаж вокруг своей личности.

Слава Каминская не является исключением. Певица опубликовала на своей инстаграм-странице видео, на котором продемонстрировала смену стиля.

Исполнительница позирует в парикмахерском кресле, щеголяя новой прической. Певица сменила цвет волос на темно-русый и сделала стрижку средней длины.

 
 
 
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Как дела ?

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Слава Каминская восхитила сеть фотографиями с отцом и детьми

Новый образ Слава дополнила нюдовым макияжем. Акцент сделала на глазах, добавив стрелки и золотистые тени. Поклонники в восторге от такого перевоплощения любимицы.

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Все по теме:

Певица, Имидж, НеАнгелы, Слава Каминская.
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