Рыжий в прошлом: Слава Каминская сменила имидж

Знаменитости часто любят прибегать к экспериментам с внешностью. Они стремятся выглядеть эффектно, создавать ажиотаж вокруг своей личности.
Слава Каминская не является исключением. Певица опубликовала на своей инстаграм-странице видео, на котором продемонстрировала смену стиля.
Исполнительница позирует в парикмахерском кресле, щеголяя новой прической. Певица сменила цвет волос на темно-русый и сделала стрижку средней длины.
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Новый образ Слава дополнила нюдовым макияжем. Акцент сделала на глазах, добавив стрелки и золотистые тени. Поклонники в восторге от такого перевоплощения любимицы.