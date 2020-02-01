Горячо: Рианна похвасталась аппетитными формами (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная барбадосская певица и дизайнер Рианна продемонстрировала свои соблазнительные формы.

Звездные красотки любят обнажаться для глянцев и рекламных кампаний, публиковать жаркие фото в сети.

На днях певица Рианна поделилась очередным горячим снимком на своей странице в инстаграме.

На фото, обнародованном артисткой, она изображена с лиловым каре. Среди аксессуаров выбрала сияющее колье, серьги, браслеты и кольца. Яркий образ певица примерила для рекламы весенней коллекции собственного бренда белья SAVAGE X FENTY.

Звезда позирует сидя на коленях в нижнем белье и чулках. Там образом Рианна похвасталась своими аппетитными ягодицами.