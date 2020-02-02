"Осложнения после короновируса": Собчак ужаснула сеть свои видом (Видео)

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак шокировала своих подписчиков новым видео, в котором она похожа на персонажа фильмов про «зомби-апокалипсис». Видео Собчак выставила в своем аккаунте в Instagram.
«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» - подписала видео Собчак. Подписчики Собчак предположили, что телеведущая заразилась коронавирусом:
«В Китай летала?»;
«Не пойму: коронавирус или зомби-апокалипсис?»
«Осложнения после короновируса».
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Решила всем показать свое истинное лицо !!!! Наслаждайтесь !!! #скорошотобудет
Также они напомнили ей, что она могла стать президентом РФ.
«И этот человек хотел стать у руля целой страны»;
Собчак сравнили с ведьмой и назвали «иди****й».
«Фу, как же страшно, чистая ведьма»;
«Зубы жёлтые - фу-у-у! А так, всё, как всегда»;
«И накрашенная страшная и не накрашенная»;
«Зачем такое выставлять? Для чего?»;
«Этот макияж очень идёт! Ещё наголо побриться и зуб передний выбить, вообще красава будет!»;
«Лошадь ржет»; «Зачем уродовать и так страшное лицо»;
«Ты хоть Бога не вспоминай, креста на тебе нет!»
«Ксюша сняла маску»;
«Лечиться надо… идиотка... и так страшнее атомной войны, но решила, наверное, прихорошиться»;