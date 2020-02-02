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"Осложнения после короновируса": Собчак ужаснула сеть свои видом (Видео)

"Осложнения после короновируса": Собчак ужаснула сеть свои видом (Видео)
06:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Ксения Собчак ужаснула своих подписчиков новым видео.

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак шокировала своих подписчиков новым видео, в котором она похожа на персонажа фильмов про «зомби-апокалипсис». Видео Собчак выставила в своем аккаунте в Instagram.

«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» - подписала видео Собчак. Подписчики Собчак предположили, что телеведущая заразилась коронавирусом:

«В Китай летала?»;

«Не пойму: коронавирус или зомби-апокалипсис?»

«Осложнения после короновируса».

 
 
 
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Решила всем показать свое истинное лицо !!!! Наслаждайтесь !!! #скорошотобудет

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Также они напомнили ей, что она могла стать президентом РФ.

«И этот человек хотел стать у руля целой страны»;

Собчак сравнили с ведьмой и назвали «иди****й».

«Фу, как же страшно, чистая ведьма»;

«Зубы жёлтые - фу-у-у! А так, всё, как всегда»;

«И накрашенная страшная и не накрашенная»;

«Зачем такое выставлять? Для чего?»;

«Этот макияж очень идёт! Ещё наголо побриться и зуб передний выбить, вообще красава будет!»;

«Лошадь ржет»; «Зачем уродовать и так страшное лицо»;

«Ты хоть Бога не вспоминай, креста на тебе нет!»

«Ксюша сняла маску»;

«Лечиться надо… идиотка... и так страшнее атомной войны, но решила, наверное, прихорошиться»;

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Ксения Собчак, Видео, Телеведущая.
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