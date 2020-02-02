5 лет со дня смерти Кузьмы Скрябина: хиты, которые мы помним до сих пор (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вся Украина с грустью вспоминает, каким же было творчество лидера группы "Скрябін".

Прошло уже 5 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко.

Трагедия случилась 2 февраля 2015, но его хиты остаются актуальными до сих пор.

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он не только выпустил десятки "вечных" синглов, но и помог стать известными в украинском шоу-бизнесе другим исполнителям: группе "Пающие трусы", исполнителям Дзидзьо и Ivan Navi.

Кузьма, как его называли верные фанаты и друзья, также попробовал себя в литературе, написав книгу "Я, Победа и Берлин", "Город, в котором не ходят деньги" и несколько других. Их переиздавали несколько раз.

К сожалению, после его трагической гибели, в память об Андрее были выпущены три книги: "Моя дорога птицы. Мамина книга", "Группа Скрябин и друзья по сцене" и "Колыбельная для Андрюши".

О его творчестве можно рассказывать долго, ведь Андрей Кузьменко наряду с созданием собственной семьи и активной помощи во время Евромайдана и войны на востоке Украины, успевал давать десятки концертов, участвовать в проектах и не выходить из студии звукозаписи.

Сегодня, в годовщину памяти о легендарном исполнителе, предлагаем вспомнить несколько его бессмертных хитов, полных сарказма, прямолинейности и непосредственного оптимизма.