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Владимир Остапчук разводится с женой: причина

Владимир Остапчук разводится с женой: причина
11:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Этот разрыв может стать одним из самых громких в украинском шоу-бизнесе.

Телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая возлюбленная Елена Войченко подали документы на развод. В настоящее время Елена Войченко дала интервью, в котором рассказала о причинах разрыва. Поэтому и Остапчук обратился к СМИ.

Ранее Елена Войченко откровенно рассказывала Жена Владимира Остапчука шокировала рассказом об изменах мужа, что после Евровидения-2017, где Владимир Остапчук был одним из ведущих, он кардинально изменился. Слава повлияла на него, а в жизни шоумена начали появляться новые женщины. Сначала Елена прощала измены мужа, однако решила больше с этим не мириться. В интервью "Светской жизни" Владимир Остапчук опроверг это заявление жены, отметив, что до обращения в суд у них были многочисленные ссоры, что и повлияло на разрыв.

"Основания для ссор в нашей семье были связаны с моей работой. Не скажу, что я так поздно возвращался домой, в 11 часов, но это были связанные с этим моменты, потому что я жил в разных странах: "а почему ты сейчас не взял трубку, а я тебе звонила, а ты то не сдел", – и так люди зацепляются. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами"... Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми", – рассказал Владимир Остапчук. 

Решил телеведущий опровергнуть и информацию об изменах. По словам Владимира Остапчука, он понимает Елену, ведь они вместе были 17 лет, а теперь, как утверждает шоумен, женщина "не может привыкнуть к новому статусу".

"Это неправда. Я, кстати, знаю, почему Елена решила дать это интервью и именно в таком ключе. Я ее даже понимаю. В ней сейчас говорят эмоции, обида, потому что мы с 17 лет вместе и сейчас, последние пять месяцев, она, видимо, не может привыкнуть к новому статусу. но на самом деле не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на "Танцах". Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но склеить можно горшок , а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь", – заявил он.

Кроме этого, Владимир Остапчук добавил, что в июле во время путешествия в Данию понял, что развода невозможно избежать.

"Но был момент, когда мы поняли, что это уже конец. Мы поехали в июле к моей сестре в Данию, а для нее это уже второй брак. Она живет с мужем датчанином, у них прекрасные дети, двое сыновей. И мы увидели их семью, как они общаются между собой, какие у них теплые отношения после 10 лет. Мы не смогли создать такую семью, у нас никогда не получится такой хорошей семьи о которой каждый мечтает. И это был тот момент в июле, когда была неизбежная ситуация", – поделился шоумен.

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Прокомментировал он и информацию о романе с другой женщиной, к которой вроде бы пошел жить после Евровидения-2017. Елена Войченко рассказывала, что муж пробыл там 2 недели и вернулся к ней. В то же время Владимир Остапчук уверяет, что это неправда.

"Я не шел к другой женщине. Это было после Евровидения", был момент, когда мы очень сильно поссорились. Я хочу отдать должное Елене, что когда я две или три недели пожил отдельно, я подчеркиваю, отдельно, не в другой семье, с женщиной, она всевозможными методами говорила: "Ну давай попробуем, посмотри, у нас прекрасная дочь", – отметил Владимир Остапчук.

Как известно, еще осенью 2019 года Владимир Остапчук и Елена Войченко объявили. что разводятся после 12 лет брака. Произошло это во время "Танцев со звездами", где шоумен участвовал, поэтому немало сторонников проекта считали, что это пиар-ход. Однако шоу закончилось, а пара начала бракоразводный процесс.

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Развод, Знаменитости, Телезвезда, Владимир Остапчук, Владимир Остапчук разводится.
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