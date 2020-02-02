Наталья Могилевская раскрыла еще одну тайну о своем бойфренде

Новости шоу бизнеса:Знакомить общественность со своим избранником украинская артистка пока не спешит.

В интервью "Светской жизни" артистка все же нарушила свое молчание и открыла несколько секретов про своего любимого. Наталья Могилевская рассказала, что муж живет за границей, где работает учителем. Кто же покорил сердце певицы – пока неизвестно.

"У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – здесь, потому что моя жизнь связана с Украиной. Как мы будем это решать, не знаю, – рассказала Наталья Могилевская".

И, вероятно, День влюбленных пара проведет вместе. Наталья Могилевская поделилась, что готовит для бойфренда и своих поклонников особый сюрприз – медленную и сексуальную версию песни "Полюбила".

Наталья Могилевская – одна из немногих украинских артисток, которая не разглашает деталей своей частной жизни. Артистка рассказала, что у нее новый роман, однако не публикует совместные фото с мужчиной и не осуществляет публичные выходы с ним. В одном из комментариев Могилевская объяснила, что обязательно познакомит всех со своим любимым, когда будет уверена в стабильности и прочности своих отношений.

"Я влюблена. Мне нечего пока сказать. Во-первых, счастье любит тишину. Во-вторых, отношения должны вызреть. Когда мы только знакомимся, нам многое кажется, но жизнь потом ставит все по своим местам. Поэтому, я бы подождала", – призналась Наталья Могилевская.

В то же время артистка презентовала в ноябре 2019 года песню "Полюбила", которую посвятила таинственному бойфренду.