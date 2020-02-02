Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
"Иран знал с самого начала": Зеленский рассказал новые подробности об авиакатастрофе PS752
"Иран знал с самого начала": Зеленский рассказал новые подробности об авиакатастрофе PS752
Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое
Главные события недели
"Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Лунный посевной календарь с 3 по 9 февраля 2020 года
Лунный посевной календарь с 3 по 9 февраля 2020 года

Наталья Могилевская раскрыла еще одну тайну о своем бойфренде

Наталья Могилевская раскрыла еще одну тайну о своем бойфренде
22:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знакомить общественность со своим избранником украинская артистка пока не спешит.

В интервью "Светской жизни" артистка все же нарушила свое молчание и открыла несколько секретов про своего любимого. Наталья Могилевская рассказала, что муж живет за границей, где работает учителем. Кто же покорил сердце певицы – пока неизвестно.

"У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – здесь, потому что моя жизнь связана с Украиной. Как мы будем это решать, не знаю, – рассказала Наталья Могилевская".

И, вероятно, День влюбленных пара проведет вместе. Наталья Могилевская поделилась, что готовит для бойфренда и своих поклонников особый сюрприз – медленную и сексуальную версию песни "Полюбила".

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)
Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)Читать полностью

Наталья Могилевская – одна из немногих украинских артисток, которая не разглашает деталей своей частной жизни. Артистка рассказала, что у нее новый роман, однако не публикует совместные фото с мужчиной и не осуществляет публичные выходы с ним. В одном из комментариев Могилевская объяснила, что обязательно познакомит всех со своим любимым, когда будет уверена в стабильности и прочности своих отношений.

"Я влюблена. Мне нечего пока сказать. Во-первых, счастье любит тишину. Во-вторых, отношения должны вызреть. Когда мы только знакомимся, нам многое кажется, но жизнь потом ставит все по своим местам. Поэтому, я бы подождала", – призналась Наталья Могилевская.

В то же время артистка презентовала в ноябре 2019 года песню "Полюбила", которую посвятила таинственному бойфренду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Профессия, Наталья Могилевская, Бойфренд, Преподаватель, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
02 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
03 Нумерология февраля: о чем говорит зеркальная дата 02.02.2020
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены
День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены
Убийство в центре Киева: полиция проводит спецоперацию
Убийство в центре Киева: полиция проводит спецоперацию
Коронавирус в Германии: число зараженных растет
Коронавирус в Германии: число зараженных растет
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь