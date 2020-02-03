Названы лауреаты премии BAFTA 2020: полный список

В ночь на 2 февраля британские академики раздали награды лауреатам кинопремии BAFTA-2020.
Премию BAFTA негласно называют "британским "Оскаром", номинанты американских академиков часто собирают золотые статуэтки в тех же номинациях и в Лос-Анджелесе. В ночь на 10 февраля эту примету проверят на себе Хоакин Феникс, Брэд Питт, Лора Дерн, Тайка Вайтити и другие.
Список победителей BAFTA-2020 в главных ее категориях:
Лучший фильм - "1917"
Лучший режиссер - Сэм Мендес ("1917")
Лучший актер - Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая актриса - Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший актер второго плана - Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде")
Лучший актриса второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")
Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо"
Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты"
Лучший оператор - Роджер Дикинс ("1917")
Лучший анимационный фильм - "Клаус"
Лучший саундтрек - "Джокер"
Лучший фильм на иностранном языке - "Паразиты"
Ранее американские кинокритики назвали лучшие фильмы года. Смотрите полный список победителей премии Critics' Choice Awards.