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"Крестный отец" уже не тот: Аль Пачино "полетел" на красной дорожке (Фото)

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"Крестный отец" уже не тот: Аль Пачино "полетел" на красной дорожке (Фото)
10:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Всемирно известный 79-летний актер Аль Пачино оконфузился на кинопремии BAFTA-2020.

Накануне, 2 февраля, в Лондоне состоялась 73-я церемония награждения Британской кинопремии BAFTA-2020. Престижное мероприятие посетили многие звезды, среди которых были как и молодые восходящие звезды, так и опытные старожилы. Одному из последних, Аль Пачино, удалось оконфузиться во время выхода на красную дорожку.

Известный американский театральный и киноактер Аль Пачино стал настоящей звездой всех церемоний 2020 года, ведь он сыграл одну из главных ролей в фильме "Ирландец", который активно номинируют на известные премии.

Несмотря на то, что номинацию на BAFTA-2020 звезда Голливуда не получил, сама лента и режиссер Мартин Скорсезе были представлены в двух категориях.

Так, Аль Пачино вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан, прибыли в Лондон, чтобы поддержать кинотворца и представить его команду. Однако осуществить эффектный выход 79-летнему актеру не удалось.

Более того, с ним случился конфуз. Проходя по легендарной красной дорожке, Аль Пачино споткнулся на лестнице и не смог устоять на ногах.

Хоакин Феникс, Флоренс Пью и Роберт Де Ниро на вечеринке BAFTA 2020 (Фото)

На помощь актеру сразу же бросились местные охранники, а также его спутница Мейтал. К счастью, Аль Пачино удалось подняться, после этого он с определенными усилиями, но все же направился в зал Royal Albert Hall. Добавим, что на церемонию награждения BAFTA-2020 звезда "Ирландца" обул кроссовки New Balance.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Аль Пачино, BAFTA 2020.
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