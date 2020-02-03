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СМИ: Леди Гага закрутила новый роман с миллионером

СМИ: Леди Гага закрутила новый роман с миллионером
13:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Папарацци сфотографировали ее с новым бойфрендом и только теперь выяснили, кем является таинственный избранник звезды.

Американская поп-певица Леди Гага не упускает возможности наладить личную жизнь. 

Как сообщает таблоид Page Six, 33-летняя Леди Гага начала встречаться с бизнесменом и известным инвестором Майклом Полански. Мужчина учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики и является прекрасным аналитиком. Именно благодаря образованию он не только продолжил работать по специальности, но и заработал на этом миллионы долларов.

Известно, что Майкл Полански является генеральным директором компании Parker Group, расположенной в Сан-Франциско. Также он возглавляет Институт иммунотерапии рака. 

 
 
 
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#LadyGaga’s mystery new beau is a mystery no more. Page Six has exclusively identified Gaga’s boyfriend after the couple was spotted packing on the PDA in #Miami ahead of the #SuperBowl. Tap the link in our bio for all the details on Michael Polansky: MEGA

Публикация от Page Six (@pagesix)

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Майкл – это действительно умный парень, очень серьезный, никогда не упускает возможностей, – рассказали источники таблоида.

По словам инсайдеров, Майкл познакомился с Леди Гагой на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, который прошел в декабре 2019 года. Именно бизнесмен организовал мероприятие и не оставил без внимания звездную гостью. С тех пор пара начала тайно встречаться и уже успела вместе посетить день рождения соучредителя Facebook Шона Паркера.

Пока что ни Леди Гага, ни Майкл Полански не комментируют слухи о романе. Однако в сети появились первые романтические кадры пары, которые свидетельствуют о том, что звезды таки строят отношения.

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Леди Гага, Роман, Отношения, Знаменитости, Певица, Артистка.
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