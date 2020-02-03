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Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"
Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"

Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"

Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"
15:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская призналась, что обманула режиссеров ради получения своей первой роли.

Супруга принца Гарри рассказала, что соврала в момент кастинга для американского телесериала "Форс-мажоры" в 2004 году.

Для получения роли, которая сделала ее знаменитой, она скрыла, что не состоит в Гильдии актеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время кастинга Маркл заявила, что давно сотрудничает с этой организацией, что дало ей преимущество перед другими кандидатками.

СМИ: Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи

Она призналась, что чувствовала себя мошенницей, что не помешало ей хранить удививший поклонников секрет долгое время.

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Все по теме:

Обман, Роль, Форс-мажоры, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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