Обманула режиссера: как Меган Маркл получила роль в "Форс-мажорах"

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская призналась, что обманула режиссеров ради получения своей первой роли.

Супруга принца Гарри рассказала, что соврала в момент кастинга для американского телесериала "Форс-мажоры" в 2004 году.

Для получения роли, которая сделала ее знаменитой, она скрыла, что не состоит в Гильдии актеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время кастинга Маркл заявила, что давно сотрудничает с этой организацией, что дало ей преимущество перед другими кандидатками.

Она призналась, что чувствовала себя мошенницей, что не помешало ей хранить удививший поклонников секрет долгое время.