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Брэд Питт не приехал на премию BAFTA: известна причина

Брэд Питт не приехал на премию BAFTA: известна причина
10:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Статуэтку вместо Брэда Питта получила его коллега по фильму "Однажды в Голливуде" Марго Робби.

Голливудский актер Брэд Питт проигнорировал приглашение на церемонию британской премии BAFTA, поскольку имел возможность наладить отношения со своим сыном Мэддоксом. Подросток приехал домой из Южной Кореи, поэтому у отца появилась возможность встретиться с ним.

Как сообщает The Daily Mail, на днях 18-летний Мэддокс приехал в имение своей звездной мамы Анджелины Джоли. Парень учится в Южной Корее и крайне редко проводит время в США, поэтому, по словам инсайдеров, Брэд Питт не мог упустить этот шанс, чтобы наладить общение с усыновленным ребенком. Актер срочно отменил свое участие в церемонии BAFTA в Лондоне, зная, что ему будут вручать награду. 

Мэддокс дал Брэду возможность поговорить, и он все бросил. Быть отцом – важнейшее дело для него в жизни, и он сделает все, чтобы наладить отношения с сыном, – рассказал инсайдер.

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Общение Брэда Питта и Мэддокса ухудшились в 2016 году. Тогда актер имел громкий скандал со своей женой Анджелиной Джоли на борту частного самолета. Мэддокс вступился за звездную маму, которая впоследствии утверждала, что в пылу Питт даже ударил подростка. Однако позже это обвинение опровергли. Но даже после официального развода родителей Мэддокс не захотел продолжать общение с Брэдом Питтом и игнорировал его приглашения для беседы.

Шестеро детей Брэда Питта и Анджелины Джоли, трое из которых являются биологическими, живут в Лос-Анджелесе в доме матери. После судебной тяжбы актер все же получил возможность общаться с ними, поэтому также часто проводит время с потомками. Однако охотно идут на контакт только биологические дети актера – 11-летние Вивьен и Нокс и 13-летняя Шайло. Инсайдеры уверяют, что Анджелина Джоли годами настраивала потомков против Брэда Питта, поэтому неудивительно, что дети не хотят общения с отцом.

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Брэд Питт, Знаменитости, BAFTA, Премія BAFTA.
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