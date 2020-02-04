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Дэниел Рэдклифф боится распрощаться с карьерой актера

Дэниел Рэдклифф боится распрощаться с карьерой актера
11:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда "Гарри Поттера" больше всего на свете боится, что ему запретят появляться на съемочной площадке.

Несмотря на то что Дэниел Рэдклифф с самого детства снимается в кино, он нисколько не устал от актерской карьеры.

Я боюсь многих вещей. Но один из самых главных моих страхов, это то, что по каким-то причинам я не смогу сниматься. Если бы случилось что-то, что лишило бы меня такой возможности, это было бы страшнее всего, — заявил 30-летний актер и добавил, что он не берет в расчет такие страхи, как смерть или болезнь близких. Они, разумеется, лидируют по значимости.

Рэдклифф признался, что невероятно счастлив, что нашел работу, которая ему по душе.

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Мне очень повезло, и я стараюсь никогда не забывать об этом, — сказал он.

Добавим, актеру не стоит переживать раньше времени, в ближайшие годы безработица ему точно не грозит. Дэниела с удовольствием зовут в самые разнообразные проекты. Например, в этом году на большие экраны выйдет два фильма с его участием. В "Пушках Акимбо" Рэдклифф сыграл скромного разработчика видеоигр, которому предстоит реальная борьба за выживание, а в "Побеге из Претории" повзрослевший "мальчик со шрамом" изобразил политического заключенного, осуществившего дерзкий побег из тюрьмы.

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Знаменитости, Актер, Дэниел Рэдклифф, Карьера актера.
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