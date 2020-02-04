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"Он завоевывал меня": спутница Эдгара Каминского прокомментировала их отношения

"Он завоевывал меня": спутница Эдгара Каминского прокомментировала их отношения
21:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:После громкого развода знаменитый пластический хирург начал отношения с Ольгой Богатой.

Бывшие звездные супруги Каминские еще долго после развода устраивали публичные выяснения отношений, приписывая друг другу все новые и новые недостатки, которые стали причиной разрыва их счастливого брака. Однако впоследствии экс-влюбленным все же удалось оставить конфликты в прошлом и начать жизнь порознь.

И пока Слава Каминская держит имя своего нового избранника в тайне, привлекая большое внимание поклонников, Эдгар открыто заявляет о своих чувствах. Вместе со своей возлюбленной Ольгой Богатой мужчина уже успел отдохнуть на престижном горнолыжном курорте во французских Альпах.

После нескольких совместных появлений арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта и совладелица его бренда решилась публично высказаться о своих чувствах. Как заверила Ольга в программе "Звездный путь", именно пластический хирург стал инициатором их отношений.

 
 
 
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Все мы - совокупность результатов, а не мыслей и планов. Планы без сроков-это галлюцинации. Если над нашими планами не смеются, значит они занижены! Вначале человек думает, потом говорит, потом делает поступки. Поступки определяют характер, а характер определяет судьбу. Ставить такие задачи, чтобы они опровергали любое нет, которых услышишь тысячи по дороге. Ставить нереальные планы и потом их выполнять. Сделать успех привычкой. Двигаться от проблемы к проблеме с возрастающей мотивацией. Анализировать ошибки, превращая их в обучение. Ценить тех, кто рядом и кому не всё равно. Победить, оставаясь человеком! @chernyak_yevgeny

Публикация от Bogataia Olga (@bogataya_olga)

В моем случае Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего достиг и продолжает это делать ежедневно, – заверила Ольга Богатая

Женщина сама воспитывает шестилетнего сына Тимура. Однако она призналась, что уже успела наладить хорошие отношения с детьми Эдгара. В браке со Славой Каминской он воспитывал пятилетнего сына Леонарда и четырехлетнюю дочь Лауру. К слову, Ольга находится в прекрасных отношениях с экс-женой любимого Славой, ведь убеждена, что должна уважать предварительный выбор Эдгара и всю его семью.

 
 
 
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Друзья, вот и настал тот момент, когда я могу рассказать вам о своём новом проекте, который вселяет в меня веру в достижение его глобальной миссии. Начну с предыстории: ⠀ В октябре 2019 года мы с сыном участвовали в забеге @powerwoman.run Для моего сына Тимура это был первый масштабный забег на дистанцию 7км. Но, несмотря на дебют и его юный возраст (6 лет на тот момент), он финишировал в первой десятке, чем вызвал огромный восторг. ⠀ Разумеется, я безумно горжусь им. Именно Тимур вдохновил меня на создание проекта, который объединит детей в глобальном благотворительном забеге. Все вместе они смогут помочь ребятам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здоровые детки помогут тем, кто, к сожалению, лишён возможности бегать. Мечта одного ребёнка объединит сотни детей, которые своим участием поддержат тысячи нуждающихся. ⠀ Главная цель проекта — привлечь внимание взрослых и детей к актуальным проблемам, связанных со здоровьем. Мы хотим развить чувство толерантности и эмпатии у нового поколения, чтобы они с ранних лет осознавали значимость и важность помощи другим. ⠀ Kids Run Day-2020 @kidsrunday2020 —это про то, как важно быть открытым и готовым к помощи с раннего детства. Это про то, что каждый ребёнок имеет право на мечту. Это возможность пробежать ради глобальной миссии, а не победы. ⠀ Следите за новостями на официальном аккаунте @kidsrunday2020 ⠀ Уже сегодня на #мегатренинг2020 мы с представим первый тизер Kids Run Day-2020. Спасибо @edgar_kaminskyi , за твою поддержку и веру в мой проект. Photo by @pshenychnyi_ ⠀ #kidsrunday2020 #kidsrundaykyiv

Публикация от Bogataia Olga (@bogataya_olga)

Слава Каминская прокомментировала скандальный поцелуй со своим экс-супругом

У меня тоже сын, у нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное, – сообщила арт-директор.

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Все по теме:

Отношения, Хирург, Пластический хирург, Эдгар Каминский, Ольга Богатая.
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