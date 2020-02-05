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Знаменитости, которые никогда не были связаны узами брака (Фото)
Брак - это один из важных жизненных шагов, к которому стремятся многие люди. Общество считает брак важной частью своей жизни, и иногда даже кажется, что единственный способ обрести счастье - это надеть на палец обручальное кольцо. Но многие люди совсем не считают, что традиционный обычай настолько важен. Есть несколько успешных, красивых, талантливых знаменитостей, которые никогда не связывали себя узами брака. В то время как некоторые из них все еще надеются, что они запишут брак в свой список достижений и пока просто не встретили нужного человека, другие вообще не заинтересованы в браке. Вот 10 звезд, которые никогда не состояли в браке.
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