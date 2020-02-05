Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:После того, как молодая мамочка обнародовала первые фото сына, она решилась откровенно рассказать о его появлении на свет.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм родила первенца 18 января в этом году. Несмотря на то, что звезда делилась всеми подробностями своей беременности, детали родов она долго держала в секрете.

Весь мир с нетерпением ждал появления на свет первенца знаменитой американской модели Эшли Грэм. Молодая мамочка не спешила обнародовать первые кадры с малышом. Однако за две недели все же решилась представить общественности своего сына. Вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином она записала подкаст "Довольно большая сделка", в котором рассказала историю рождения сына и впервые назвала его имя.

Супруги назвали сына Айзеком Менеликом Джованни Эрвином. Муж модели заверил, что выбрал имя Айзек для своего будущего сына много лет назад. Второе имя, Менелик, значит "сын мудрого" – так звали первого императора Эфиопии, ведь совместная поездка влюбленных в эту страну на Рождество навсегда покорила их сердца. Имя Джованни напоминает об итальянских корнях отца ребенка.

Однако не менее увлекательной является история появления на свет первенца супругов. Айзек Эрвин родился в их доме в Бруклине на неделю позже предполагаемого срока. Схватки Эшли Грэм начались в 5 часов утра, однако модель совсем не планировала отступать от своего привычного графика. Вместе с Джастином Эрвином она позавтракала блинами и даже начала привычное утреннее занятие йогой. За несколько часов к их дому приехали акушерка и медсестра. Роды длились шесть часов.

Если бы я рожала в больнице, боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но несмотря на то, что я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне, – рассказала молодая мамочка.

Мужчина не скрывал своего восхищения женой, которая даже в один из самых ответственных и самых знаковых дней своей жизни не нарушила собственных приоритетов. Сейчас пара не может насмотреться на своего новорожденного сына. Со слезами на глазах молодая мамочка призналась, что никогда не забудет тот миг, когда впервые держала первенца на руках. Именно муж и сын показали модели, каким прекрасным может быть этот мир.

Трудности, связанные с изменением моего тела, а также сами роды позволяют мне встать и сказать: "Я сделала это и горжусь собой". Мне хочется, чтобы и другие женщины чувствовали себя столь же непобедимыми, – высказалась Эшли Грэм.