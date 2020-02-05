Скачать
Среда, 05.02.2020
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
5 февраля - приметы и обряды в Агафьин день
5 февраля - приметы и обряды в Агафьин день

Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)

Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
09:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:После того, как молодая мамочка обнародовала первые фото сына, она решилась откровенно рассказать о его появлении на свет.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм родила первенца 18 января в этом году. Несмотря на то, что звезда делилась всеми подробностями своей беременности, детали родов она долго держала в секрете. 

Весь мир с нетерпением ждал появления на свет первенца знаменитой американской модели Эшли Грэм. Молодая мамочка не спешила обнародовать первые кадры с малышом. Однако за две недели все же решилась представить общественности своего сына. Вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином она записала подкаст "Довольно большая сделка", в котором рассказала историю рождения сына и впервые назвала его имя.

Супруги назвали сына Айзеком Менеликом Джованни Эрвином. Муж модели заверил, что выбрал имя Айзек для своего будущего сына много лет назад. Второе имя, Менелик, значит "сын мудрого" – так звали первого императора Эфиопии, ведь совместная поездка влюбленных в эту страну на Рождество навсегда покорила их сердца. Имя Джованни напоминает об итальянских корнях отца ребенка. 

Однако не менее увлекательной является история появления на свет первенца супругов. Айзек Эрвин родился в их доме в Бруклине на неделю позже предполагаемого срока. Схватки Эшли Грэм начались в 5 часов утра, однако модель совсем не планировала отступать от своего привычного графика. Вместе с Джастином Эрвином она позавтракала блинами и даже начала привычное утреннее занятие йогой. За несколько часов к их дому приехали акушерка и медсестра. Роды длились шесть часов. 

Модель plus-size Эшли Грэм впервые опубликовала фото с новорожденным сыном

Если бы я рожала в больнице, боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но несмотря на то, что я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне, – рассказала молодая мамочка.

Мужчина не скрывал своего восхищения женой, которая даже в один из самых ответственных и самых знаковых дней своей жизни не нарушила собственных приоритетов. Сейчас пара не может насмотреться на своего новорожденного сына. Со слезами на глазах молодая мамочка призналась, что никогда не забудет тот миг, когда впервые держала первенца на руках. Именно муж и сын показали модели, каким прекрасным может быть этот мир.

Трудности, связанные с изменением моего тела, а также сами роды позволяют мне встать и сказать: "Я сделала это и горжусь собой". Мне хочется, чтобы и другие женщины чувствовали себя столь же непобедимыми, – высказалась Эшли Грэм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Знаменитости, Рождение ребенка, Младенцы, Новорожденные, Малыши, Эшли Грэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
03 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
04 Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю
05 Разумков о законопроекте о рынке земли: Он стоит в повестке дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Служба &quot;112&quot;: Когда Украина перейдет на единый экстренный номер
Когда Украина перейдет на единый экстренный номер "112"
В Украине из-за непогоды без света остались десятки населенных пунктов
В Украине без света остались десятки населенных пунктов
Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Итоги дня 4 февраля: Заседание Рады и Пристайко в Чехии
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь