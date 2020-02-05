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Актер из "Великолепного века" приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Актер из "Великолепного века" приговорен почти к 17 годам тюрьмы
11:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Аднана Коча обвиняют в вооруженном сопротивлении полиции и хранении наркотических веществ.

Турецкий актер, исполнивший роль Бехрам-Паши в телесериале "Великолепный век", следующие 17 лет проведет за решеткой. Судебная тяжба длилась в течение двух лет, однако приговор суд вынес только вчера, 4 февраля. 

В мае 2018 года турецкого актера Аднана Коча вместе с пятью сообщниками задержали близ Стамбула во время проведения антинаркотической операции. Среди личных вещей звезды правоохранители нашли запрещенные вещества, которые мужчины пытались уничтожить. Кроме того, они начали вооруженное сопротивление и ранили шестерых полицейских.

В течение двух лет адвокаты пытались отстоять честное имя Аднана Коча в суде. В это время актер активно снимался в кино и развивал свою музыкальную карьеру, ведь первый успех и признание он получил как певец. 

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В течение двух лет суд подробно изучал дело, к которому причастен знаменитый артист. Однако их решение надолго лишит Аднана любимого дела, ведь следующие 16 лет и 8 месяцев он проведет за решеткой. Однако ограничение свободы, судя по всему, не слишком смущает актера, который вчера в своем инстаграме опубликовал видеообращение к поклонникам, анонсируя запуск своего нового музыкального шоу.

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Все по теме:

Тюрьма, Знаменитости, Актер, Великолепный век, Турецкие сериалы, Аднана Коча.
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