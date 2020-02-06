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Четверг, 06.02.2020
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Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)
Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)

Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)

Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)
13:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первое перевоплощение стало очень колоритным и повеселило сторонников Дмитрия.

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров решил осуществить эксперимент с изменением профессии. 

8 марта в Дворце спорта состоится большой сольный концерт Дмитрия Шурова в поддержку нового альбома "Хистори". Накануне концерта певец запустил новую рубрику на своем ютуб-канале "Pianoбоййдевнарод".

Суть коротких видео заключается в том, что Дмитрий вытягивает из шляпы листочек, на котором написана простая, неожиданная для музыканта профессия. После этого он идет выполнять соответствующую работу. 

"Piano-лотерея" определяла первую задачу для Дмитрия и он на один день отправился в село Пашковка к обычной семье и стал доильщиком коровы.

"Корову в детстве видел, поэтому, думаю, сейчас не испугаюсь", – сказал музыкант, встретившись с хозяйкой животного.

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У него действительно все получилось замечательно. Сначала он помыл корову, потом подоил ее и сыграл на синтезаторе прямо в хлеву.

В конце такого насыщенного дня Дмитрий пригласил семью, которой помогал, на концерт и подарил билеты. Pianoбой сходил в народ, теперь народ пойдет на Pianoбой.

Впоследствии артист примеряет еще один образ и мы сможем увидеть его в новом амплуа. За перевоплощением Дмитрия Шурова следите на его официальном ютуб-канале.

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Знаменитости, Артист, Певец, Дмитрий Шуров.
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