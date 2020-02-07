Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Чтобы привлечь внимание к своему проекту, Кортни Кардашян примерила яркий образ.

Светская львица выбрала соблазнительное платье мини с откровенным декольте.

На личной странице в инстаграм Кортни Кардашян опубликовала снимок, на котором она изображена в довольно провокативным образе.

Ранее знаменитость запустила сайт Poosh, который стал новым лайфстайл-проектом старшей из сестер знаменитого семейства. В рамках инициативы она анонсировала своеобразный гид по подаркам ко Дню влюбленных.

Она надела кожаное платье мини на бретельках, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Провокационный наряд звезда дополнила длинными оранжево-белыми перчатками, неординарной шляпкой в тон и серебристыми босоножками на низком каблуке.

Мать троих детей позировала сидя. Ее образ украсил не менее провокационный макияж с насыщенной красной помадой и роскошная укладка. Кортни Кардашян безупречно выглядит и в свои 40 лет не стесняется эпатировать и демонстрировать свое стройное тело.