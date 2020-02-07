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Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)

Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
07:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы привлечь внимание к своему проекту, Кортни Кардашян примерила яркий образ.

Светская львица выбрала соблазнительное платье мини с откровенным декольте.

На личной странице в инстаграм Кортни Кардашян опубликовала снимок, на котором она изображена в довольно провокативным образе.

Ранее знаменитость запустила сайт Poosh, который стал новым лайфстайл-проектом старшей из сестер знаменитого семейства. В рамках инициативы она анонсировала своеобразный гид по подаркам ко Дню влюбленных. 

 
 
 
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Bonjour, oh and your Valentine’s Day gift guide is up on @poosh

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Ким Кардашян открыла собственный бутик Skims в Нью-Йорке (Фото)

Она надела кожаное платье мини на бретельках, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Провокационный наряд звезда дополнила длинными оранжево-белыми перчатками, неординарной шляпкой в тон и серебристыми босоножками на низком каблуке.

Мать троих детей позировала сидя. Ее образ украсил не менее провокационный макияж с насыщенной красной помадой и роскошная укладка. Кортни Кардашян безупречно выглядит и в свои 40 лет не стесняется эпатировать и демонстрировать свое стройное тело.

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Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Кортни Кардашьян, Яркие образы.
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