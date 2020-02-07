Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах

Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Женщина заверила, что в таком затруднительном положении не теряет оптимизма.

На данный момент пара уже начала судебный процесс по разводу после 12 лет супружеской жизни. Однако, несмотря на многочисленные проблемы, которые привели к расставанию, бывшие влюбленные никак не могут забыть семейные конфликты и продолжают подогревать интерес публики все новыми и новыми резонансными заявлениями. Очередным признанием об угрозах мужа поразила Елена Войченко.

На страницах своего Инстаграма жена популярного украинского шоумена разместила сообщение, в котором публично рассказала, что даже измена близкого человека не победит ее веру в лучшее будущее. 

По словам Елены Войченко, ее пугает популярность и признание бывшего возлюбленного, ведь он имеет гораздо больше методов воздействия на общественное мнение. Именно манипуляции мужа держат ее в страхе. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях - нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности. Но ложь - это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила. А еще - в сотнях Ваших писем, со словами поддержки и историями, такими похожими на мою. Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации. Через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде — никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря Вам не так страшно. К счастью, враньё - всегда враньё! Искусная игра - лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками. Я все ещё надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмёт ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью «в прошлой жизни», а при этом кичится статусом «образцового отца» - невозможно. Несмотря ни на что, я как и раньше верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя. #bestrong #nevergiveup #beliveinyourself #жінкиua #справедливость #хорошихлюдейбольше

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Когда речь идет о детях – нельзя делать вид, что нет их потребностей. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным человеком, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а грозит и манипулирует, чтобы избежать ответственности. Но ложь – это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила, – рассказала Елена.

Елена хочет собственным примером показать, что не стоит бояться и молчать даже даже в самых уязвимых для женщин ситуациях. Она убеждена, что нужно говорить об издевательствах и несправедливости, ведь если люди не знают, что ты в беде – никто не сможет помочь. Однако как любящая мать и жена, которая на протяжении лет прощала ошибки Владимира Остапчука, Елена до сих пор надеется, что родительские чувства преодолеют окажутся сильнее, чем гордость и самолюбие.

Владимир Остапчук публично "потроллил" бывшую жену в соцсетях

Я все еще надеюсь и верю, что человек, который так гордится собой, опомнится и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью "в прошлой жизни", а при этом щеголять статусом "образцового отца" – невозможно, – написала жена Остапчук.

О разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко Официально: Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака стало известно в октябре 2019 года. Тогда шоумен был участником развлекательного проекта "Танцы со звездами", затем в прямом эфире объяснил, что решение принимал совместно с женой. Одной из причин стало проживания на две страны – Украина и Канаду. Пара виделась редко из-за насыщенного графика Владимира Остапчука. Сейчас в столичном суде рассматривают заявление телеведущего о разводе с Еленой Войченко. У супругов двоедетей, поэтому, вероятно, именно этот вопрос может вызвать дискуссию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Знаменитости, Угроза, Владимир Остапчук, Экс-жена Владимира Остапчука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь