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Актриса Линдси Лохан вызвала слухи о своем новом романе

Актриса Линдси Лохан вызвала слухи о своем новом романе
14:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Парень, которого упомянула Линдси, — Бадер Шэммас (Bader S. Shammas), хотя она не отметила его на фотографии.

Последний пост актрисы в Instagram вызвал бурную реакцию поклонников. Но Линдси уже отредактировала запись.

Линдси Лохан вызвала слухи о новом романе, после того как выложила фотографию с музыкального фестиваля в Дубае. На снимке Линдси позирует с друзьями и сестрой Алианой. В подписи к групповому фото она вскользь упомянула своего «бойфренда».

Прекрасная ночь в компании сестры и моего бойфренда Бадера. Просто волшебно, — написала Лохан. 

 
 
 
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Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

 

У парня, которого упомянула Линдси есть своя страничка в Instagram, но она закрыта. Подписчики Лохан тут же завалили ее вопросами о загадочном ухажере, а через некоторое время Линдси отредактировала запись и удалила все имена. Один из подписчиков уточнил в обсуждении, что Бадер — это парень в черной куртке. Комментарии по этому поводу журналистам Линдси пока не дает.

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Ранее сообщалось о том, что Линдси встречается с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. Однако отец актрисы заверил журналистов, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Они просто друзья, у Линдси много друзей на Ближнем Востоке, ее там все просто обожают. С Мухаммедом их связывает общая волонтерская работа, Линдси активно помогает людям в этом неспокойном регионе, особенно беженцам, — сказал Майкл Лохан.

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Роман, Отношения, Знаменитости, Актриса, Линдси Лохан.
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