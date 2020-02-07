Актриса Линдси Лохан вызвала слухи о своем новом романе

Новости шоу бизнеса:Парень, которого упомянула Линдси, — Бадер Шэммас (Bader S. Shammas), хотя она не отметила его на фотографии.

Последний пост актрисы в Instagram вызвал бурную реакцию поклонников. Но Линдси уже отредактировала запись.

Линдси Лохан вызвала слухи о новом романе, после того как выложила фотографию с музыкального фестиваля в Дубае. На снимке Линдси позирует с друзьями и сестрой Алианой. В подписи к групповому фото она вскользь упомянула своего «бойфренда».

Прекрасная ночь в компании сестры и моего бойфренда Бадера. Просто волшебно, — написала Лохан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 22 Янв 2020 в 4:10 PST

У парня, которого упомянула Линдси есть своя страничка в Instagram, но она закрыта. Подписчики Лохан тут же завалили ее вопросами о загадочном ухажере, а через некоторое время Линдси отредактировала запись и удалила все имена. Один из подписчиков уточнил в обсуждении, что Бадер — это парень в черной куртке. Комментарии по этому поводу журналистам Линдси пока не дает.

Ранее сообщалось о том, что Линдси встречается с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. Однако отец актрисы заверил журналистов, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Они просто друзья, у Линдси много друзей на Ближнем Востоке, ее там все просто обожают. С Мухаммедом их связывает общая волонтерская работа, Линдси активно помогает людям в этом неспокойном регионе, особенно беженцам, — сказал Майкл Лохан.