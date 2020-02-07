Экс-участница группы "Spice Girls" может лишиться ребенка

Новости шоу бизнеса:Бывший супруг певицы Мелани Браун требует полной опеки над их дочерью.

Скандальная экс-участница британской поп-группы "Spice Girls" Мелани Браун может лишится опеки над своей дочерью, 8-летней Мэдисон.

Ее бывший муж, продюсер Стивен Белафонте, с которым певица официально развелась в 2017 году, путем судебного решения требует полной опеки над девочкой.

По словам мужчины, после переезда Мелани Браун в Англию она совсем не занимается воспитанием ребенка. Кроме этого, Белафонте заверил, что не собирается запрещать видится с дочерью своей бывшей супруге, если встречи будут проходить в Лос-Анджелесе.

Уточним, что ранее Стивен Белафонте утверждал будто его бывшая супруга подвергала дочь психологическому насилию.

На данный момент суд рассматривает обращения мужчины получить полную юридическую опеку над девочкой.