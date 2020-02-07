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Экс-участница группы "Spice Girls" может лишиться ребенка

Экс-участница группы "Spice Girls" может лишиться ребенка
15:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Бывший супруг певицы Мелани Браун требует полной опеки над их дочерью.

Скандальная экс-участница британской поп-группы "Spice Girls" Мелани Браун может лишится опеки над своей дочерью, 8-летней Мэдисон.

Ее бывший муж, продюсер Стивен Белафонте, с которым певица официально развелась в 2017 году, путем судебного решения требует полной опеки над девочкой.

По словам мужчины, после переезда Мелани Браун в Англию она совсем не занимается воспитанием ребенка. Кроме этого, Белафонте заверил, что не собирается запрещать видится с дочерью своей бывшей супруге, если встречи будут проходить в Лос-Анджелесе.

 
 
 
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Having some well needed snuggle time with my Madi bears thank you for making our stay sooo cosy and comfortable #parkplazamoments #motherdaughterbond #timeisprecious

Публикация от Scary Spice Mel b (@officialmelb)

Уточним, что ранее Стивен Белафонте утверждал будто его бывшая супруга подвергала дочь психологическому насилию.

Келлан Латс сообщил, что у его супруги случился выкидыш

На данный момент суд рассматривает обращения мужчины получить полную юридическую опеку над девочкой.

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Все по теме:

Ребенок, Spice Girls, Опека, Мелани Браун, Стивен Белафонте.
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