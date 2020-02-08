В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Новости шоу бизнеса:Наталья Могилевская станет одним из тренеров нового сезона популярного украинского юмористического шоу.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская появится на телеэкранах в новом амплуа. Звезда интригует поклонников не только личной жизнью, но и творческим развитием в разных сферах шоу-бизнеса.

Артистка Наталья Могилевская в очередной раз привлекает внимание к своей личности. Недавно она дала интервью для программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1", в котором призналась, кем работает ее бойфренд.

А теперь на странице в инстаграме опубликовала сообщение, где рассказала о новой роли, в которой ее совсем скоро смогут увидеть зрители.

Наталья поделилась радостной новостью относительно участия в новом для себя проекте. Она присоединится к числу тренеров в новом сезоне шоу "Лига смеха".

"Я счастлива стать тренером двух прекрасных команд в проекте "Лига смеха"! Мы все стали слишком серьезными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи", – написала в публикации Могилевская.