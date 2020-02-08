Американский актер-комик Орсон Бин погиб в ДТП

Новости шоу бизнеса:В Лос-Анджелесе погиб американский актер-комик Орсон Бин.

91-летний американский актер-комик Орсон Бин трагически погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе 7 февраля 2020 года.

Об этом заявили местные власти, сообщает АР.

«Орсон Бин, остроумный актер и комик, был сбит насмерть автомобилем в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.

Актер прогуливался по набережной в Лос-Анджелесе, когда его подрезала одна машина и насмерть сбила другая.

Офис коронера объявил о смерти актера в пятницу. На момент гибели ему был 91 год.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Орсон Бин начал свою карьеру на телевидении в 1950-е в качестве комика. Актер сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Анатомия убийства», «Лола», «Уилл и Грейс», «Доктор Куинн, женщина врач», «Быть Джоном Малковичем», «Два с половиной человека», «Отчаянные домохозяйки», «Как я встретил вашу маму», «Американская семейка».