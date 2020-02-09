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"Я за честность": Марина Круть отреагировала на результаты первого полуфинала

"Я за честность": Марина Круть отреагировала на результаты первого полуфинала
14:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Девушка выступила с двуязычной песней "99" и получила наивысшие баллы по результатам судейского и зрительского голосований.

Чувственная и нежная Марина Круть стала фавориткой первого полу финала Нацотбора на Евровидение 2020. 

Марина выступила с композицией о том, что каждый из нас может упасть, но мы все имеем 99 причин для того, чтобы подняться и продолжить свой жизненный путь. После отбора артистка на своей странице в инстаграме отреагировала на результаты полуфинала и поблагодарила всех за поддержку и веру.

Сначала Марина выразила благодарность и отметила, что это был неповоротный день для ее жизни. Затем призналась, что может выступать лучше и сделает это в финале. 

 
 
 
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Рекап. Власний . По-перше, друзі . Спасибі вам. Це був поворотний день для мого життя. Тепер технічно: Я за чесність . Заспівати можу краще. І це планую зробити у фіналі . Хвилювання спочатку трошки потрясло голос, і я це визнаю. Я маю два тижні, щоб виправити ситуацію. Для того, аби бачити контраст - скидаю вам відео із ген прогону. По-друге. Я є артистом, який знає і вважає , що вокальні данні це частина професіоналізму. Та існують речі, окрім вокалу. Глядача не обдуриш і енергія яка йде від артиста, її не купиш. На відміну від костюмів і декорацій до тюнінгу в прямому ефірі. І світло у очах артиста - є найпотужніше світло на сцені. По-третє: Я була та сама чорна конячка:) на яку ніхто не ставив і ніхто не вірив . До останнього. З іншої сторони, у мене був потужний супорт- від вас люди яких знаю і ні . Уся моя команда, яка розганяла пил сумніву і в кожен момент стояла за спиною. Попереду у нас - стрибок вище голови. Спасибі вам .

Публикация от KRUTЬ | КРУТЬ (@bandura_krut)

Я за честность. Спеть могу лучше. И это планирую сделать в финале. Волнение сначала немножко потрясло голос, и я это признаю. Я имею две недели, чтобы исправить ситуацию. Для того, чтобы видеть контраст – скидываю вам видео с ген прогона, – рассказывает певица.

Марина рассказала, что считает вокальные данные – лишь частью профессионализма, кроме них есть еще много важных деталей.

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Зрителя не обманешь и энергию, которая идет от артиста, не купишь. И свет в глазах артиста является мощнейшим светом на сцене, – говорит артистка.

В конце поста Марина поблагодарила свою команду и зрителей, без которых ничего бы не получилось.

Я была черной лошадкой, на которую никто не ставил и в которую никто не верил. До последнего. С другой стороны, у меня был мощный суппорт – от вас, люди, которых знаю и нет. Вся моя команда, которая разгоняла пыль сомнения и всегда стояла за спиной. Впереди у нас прыжок выше головы. Спасибо вам, – пишет Марина.

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