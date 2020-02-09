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В ретро-стиле: Эмбер Херд удивила нарядом на премий Spirit Awards 2020

В ретро-стиле: Эмбер Херд удивила нарядом на премий Spirit Awards 2020
17:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Эмбер Херд привлекла внимание своим образом на церемонии Spirit Awards 2020.

Торжественное вручение премий Spirit Awards 2020 прошло в ночь с 8 на 9 февраля в Санта-Монике. Spirit Awards 2020 является одной из важных кинопремий, поэтому на мероприятие ежегодно приходят десятки знаменитых представителей Голливуда, которые не только борются за престижные статуэтки, но и поддерживают своих коллег.

Дресс-код для этой премии не такой строгий как на Оскаре, поэтому звезды могут одевать свои роскошные вечерние или коктейльные платья. И Эмбер Херд решила выделиться на фоне других красавиц, выбрав трендовый брючный костюм.

Киноактриса красовалась перед журналистами в наряде из кутюрной коллекции Fendi. Образ Эмбер Херд состоял из штанов и пиджака с объемными рукавами-фонариками, которые были популярны в 1970-х годах. Ретро-стиль подчеркивал и необычный принт одежды, который приковал внимание всех участников Spirit Awards 2020. Очевидцы так и не смогли утвердительно ответить, были ли на костюме Эмбер Херд изображены бабочки, или это какие-то сердца.

 
 
 
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#AmberHeard attends the 2020 Film Independent Spirit Awards (February 8)

Публикация от Amber Heard Source (@amberheardsource)

Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)

Эффектный образ Эмбер Херд решила дополнить обувью на каблуках, которой не было видно из-за кроя штанов. Множество украшений, которые актриса подобрала к костюму, и заплетенные волосы в косу завершили ее look.

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Стиль, Актриса, Образ, Наряд, Эмбер Херд.
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