Билл Гейтс купил экологическую яхту за $645 миллионов (Видео)

Новости шоу бизнеса:Основатель компании Microsoft приобрел эко-яхту за $645 миллионов.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приобрел за $645 миллионов экологическую яхту, которая работает на жидком водороде.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Яхта Aqua длиной 370 футов (112,8 м – ред.) работает на жидком водороде, запас которого позволяет преодолеть расстояние почти 4 тысячи миль (6,5 тыс. км – ред.) без дозаправки», - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно работает на жидком водороде, так что единственным выбросом, который оно производит, является вода.

На яхте имеются тренажерный зал, йога-студия, салон для массажа и каскадный бассейн на задней палубе. Здесь одновременно может разместиться 14 гостей и 31 член экипажа.

64-летний Билл Гейтс, который считается вторым по размерам состояния богачом мира, регулярно проводит отпуски на суперяхтах, но собственное судно он приобрел впервые.