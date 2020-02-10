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Билл Гейтс купил экологическую яхту за $645 миллионов (Видео)

Билл Гейтс купил экологическую яхту за $645 миллионов (Видео)
01:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Основатель компании Microsoft приобрел эко-яхту за $645 миллионов.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приобрел за $645 миллионов экологическую яхту, которая работает на жидком водороде.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Яхта Aqua длиной 370 футов (112,8 м – ред.) работает на жидком водороде, запас которого позволяет преодолеть расстояние почти 4 тысячи миль (6,5 тыс. км – ред.) без дозаправки», - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно работает на жидком водороде, так что единственным выбросом, который оно производит, является вода.

На яхте имеются тренажерный зал, йога-студия, салон для массажа и каскадный бассейн на задней палубе. Здесь одновременно может разместиться 14 гостей и 31 член экипажа.

64-летний Билл Гейтс, который считается вторым по размерам состояния богачом мира, регулярно проводит отпуски на суперяхтах, но собственное судно он приобрел впервые.

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Все по теме:

Microsoft, Билл Гейтс, Яхта Aqua, Эко-яхта.
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