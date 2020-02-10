Диана Крюгер и другие знаменитости побывали на вечеринке перед "Оскаром"

Новости шоу бизнеса:Чарльз Финч устроил светский прием перед премией Оскар.

Уик-энд перед торжественной церемонией премии Оскар всегда отмечается вечеринками. Так, британский бизнесмен и кинопродюсер Чарльз Финч устроил светский прием, на который пригласил голливудских звезд.

Об этом сообщает "24 канал".

8 февраля Chanel совместно с продюсером Чарльзом Финчем пригласили звезд на вечеринку по случаю "Оскара". Мероприятие состоялось в помещении отеля Beverly Hills, перед заведением обрудовали фотозону.

Penélope Cruz y Diane Kruger anoche en la fiesta pre #Oscars de Chanel. Ambas forman parte del reparto de '355', una película sobre espías que se estrenará en 2021.

También estuvo con su gran amiga y también actriz @GOYATOLEDO pic.twitter.com/STTd7z7oFW — Jordi de Niro (@jordi_niro) February 9, 2020

Количество гостей было ограничено – 150 человек. Поэтому сам Чарльз Финч шутил, что на вечеринку могли попасть только те, кто уже был на ней. А таких актеров было немало: Пенелопа Крус, Деми Мур, Люси Бойнтон, Камила Морроне, Диана Крюгер, Крис Пайн, Роберт де Ниро и другие знаменитости отдохнули на мероприятии.

Хотя дресс-кода, как такового, не было установлено, немало звездных гостей выбрали наряды из коллекций Chanel, поэтому смело позировали в твидовых костюмах и элегантных платьях.