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Диана Крюгер и другие знаменитости побывали на вечеринке перед "Оскаром"

Диана Крюгер и другие знаменитости побывали на вечеринке перед "Оскаром"
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Чарльз Финч устроил светский прием перед премией Оскар.

Уик-энд перед торжественной церемонией премии Оскар всегда отмечается вечеринками. Так, британский бизнесмен и кинопродюсер Чарльз Финч устроил светский прием, на который пригласил голливудских звезд.

Об этом сообщает "24 канал".

8 февраля Chanel совместно с продюсером Чарльзом Финчем пригласили звезд на вечеринку по случаю "Оскара". Мероприятие состоялось в помещении отеля Beverly Hills, перед заведением обрудовали фотозону.

Количество гостей было ограничено – 150 человек. Поэтому сам Чарльз Финч шутил, что на вечеринку могли попасть только те, кто уже был на ней. А таких актеров было немало: Пенелопа Крус, Деми Мур, Люси Бойнтон, Камила Морроне, Диана Крюгер, Крис Пайн, Роберт де Ниро и другие знаменитости отдохнули на мероприятии.

Хотя дресс-кода, как такового, не было установлено, немало звездных гостей выбрали наряды из коллекций Chanel, поэтому смело позировали в твидовых костюмах и элегантных платьях.

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Голливуд, Оскар, Диана Крюгер, Чарльз Финч.
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