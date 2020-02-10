Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли набил татуировку на лице (Видео)

Новости шоу бизнеса:Пресли показал несколько фотографий из тату-салона, на которых видно, как проходил процесс.

Недавно сын Синди Кроуфорд похвастался подписчикам в Instagram своей новой татуировкой. Теперь у него под правым глазом красуется слово Misunderstood, что можно перевести как "неправильно понятый".

Спасибо, бро!

Как видно по фотографиям, это далеко не единственная татуировка Пресли. Его руки от плеч до кистей почти полностью покрыты рисунками и надписями, на тыльной стороне левой ладони — лист конопли, а на пальцах обеих рук набиты буквы. Также у парня есть тату на шее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks homie @jonboytattoo Публикация от Presley Gerber (@presleygerber) 7 Фев 2020 в 4:26 PST

Мама, прости, — подписал Пресли одну из фотографий. Хотя, вероятно, при таком количестве татуировок у Пресли Синди Кроуфорд уже давно смирилась с увлечением сына.

Младшая сестра Пресли Кайя Гербер тоже поклонница тату. На предплечье у нее вытатуировано имя Джордан, запястье украшают цветы, а на правом плече — сердце. Недавно брат и сестра вместе ходили к мастеру в Нью-Йорке: тогда Пресли набил буквы на пальцах и имя сестры на левом плече.

Недавно 18-летняя Кайя Гербер потроллила своих подписчиков: она выложила фотографию, на которой продемонстрировала надутый (будто бы беременный) живот и намекнула, что якобы готовится к материнству. Однако позже Кайю видели на улице с абсолютным плоским животом. Таким образом юная модель поиздевалась над сплетниками, которые считали, что она беременна от бывшего парня.