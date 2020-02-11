Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х

90-е годы прошлого тысячелетия и 2000-е были богатыми на музыкальное разнообразие десятилетиями, песни которых мы вспоминаем снова и снова, потому что это была любимая музыка нашей молодости. Помните бешеную популярность групп Spice Girls и Backstreet Boys, а мелодичные песни Boyz II Men вам нравились? Предлагаем вспомнить некоторых певцов, певиц и группы, которые оставили свой след в истории музыки и в нашей жизни. Давайте взглянем, как они выглядят сейчас.