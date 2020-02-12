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"Я уже слишком стара для этого": Элизабет Херли призналась, что никогда не выйдет на пляж в бикини

"Я уже слишком стара для этого": Элизабет Херли призналась, что никогда не выйдет на пляж в бикини
09:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Каким же было удивление поклонников, когда в недавнем интервью Херли заявила, что завязывает с "обнаженкой".

Элизабет Херли никогда не отличалась стеснительностью, ее Instagram пестрит снимками в купальниках с самых разных ракурсов. Впрочем, с такой идеальной фигурой актриса может себе это позволить. 

Мне нравится, когда мое тело прикрыто. Я больше не буду прогуливаться по общественному пляжу в бикини. Я уже слишком стара для этого, — заявила модель, которая в июне отметит свой 55-й день рождения.

Большинство людей хорошо выглядят в горизонтальном положении, но когда они встают, то хотят прикрыться, и я не исключение, — добавила она. 

 
 
 
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#elizabethhurleybeach

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

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Стоит отметить, что ее личное нововведение не коснется частной территории, у себя дома она по-прежнему будет ходить в том, в чем ей хочется. Интересно, продолжит ли Херли радовать своих многочисленных подписчиков пикантными фото в микроблоге?

Кстати, Элизабет не раз признавалась, что самые лучшие кадры получаются, когда ее снимает 17-летний сын Дэмиан. Единственный наследник Херли, которого в прошлом году признали самым сексуальным звездным отпрыском, не только комфортно чувствует себя перед камерой, но и сам увлекается фотографией.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Элизабет Херли, Наряды.
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