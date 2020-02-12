День святого Валентина: принц Уильям готовит особенной подарок для Кейт Миддлтон

Праздник всех влюбленных не за горами. Отмечать такое событие будут не только простые смертные, но и монаршие особы.
Несмотря на то, что герцогам Кембриджским очень сложно выделить время на уединение, в этом году им все же удастся насладится романтическим ужином на двоих.
Как сообщают приближенные к окружению принца Уильяма, 37-летний мужчина уже занялся подготовкой особенного сюрприза для Кейт Миддлтон: "принц Уильям сделает все, чтобы Кейт Миддлтон почувствовала себя особенной в День всех влюбленных".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This evening, The Duke and Duchess of Cambridge attended the @bafta Awards The Duke is President of BAFTA, with 2020 marking the 10th year of his presidency. During the ceremony, The Duke presented film producer Kathleen Kennedy with the Fellowship, BAFTA’s highest accolade. After the ceremony, The Duke and Duchess met the winners of the 27 awards categories, including Renée Zellweger who won the award for Leading Actress. The Duke and Duchess also met Micheal Ward, the winner of the #EERisingStar Award, alongside his fellow nominees. Congratulations to all the winners at the 2020 British Academy Film Awards! #EEBAFTAs
Герцог Кембриджский в обязательном порядке балует свою супругу романтичным ужином (может, даже при свечах) в их любимом итальянском ресторане, расположенном в Лондоне. Но из-за того, что на чету было возложено вдвое больше королевских обязанностей, в связи со сложением полномочий герцогов Сассекских, навязчивое внимание британских СМИ будет только мешать насладится обществом друг с другом.
Поэтому, скорее всего, принц Уильям и Кейт Миддлтон откажутся от публичного выхода в этот день, и предпочтут тихий, уютный ужин у себя дома.
"Уильям очень милый, а еще он романтик в глубине души. Уверена, что это будет открытка и подарок, который отразит его заботу и любовь к Кейт и удивит ее. Он сделает всё, чтобы в этот день она почувствовала себя особенной. Вероятнее всего, они устроят тихий домашний ужин", - рассказала королевский эксперт Кэти Николл.