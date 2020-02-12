День святого Валентина: принц Уильям готовит особенной подарок для Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 14 февраля, отмечается День всех влюбленных.

Праздник всех влюбленных не за горами. Отмечать такое событие будут не только простые смертные, но и монаршие особы.

Несмотря на то, что герцогам Кембриджским очень сложно выделить время на уединение, в этом году им все же удастся насладится романтическим ужином на двоих.

Как сообщают приближенные к окружению принца Уильяма, 37-летний мужчина уже занялся подготовкой особенного сюрприза для Кейт Миддлтон: "принц Уильям сделает все, чтобы Кейт Миддлтон почувствовала себя особенной в День всех влюбленных".

Герцог Кембриджский в обязательном порядке балует свою супругу романтичным ужином (может, даже при свечах) в их любимом итальянском ресторане, расположенном в Лондоне. Но из-за того, что на чету было возложено вдвое больше королевских обязанностей, в связи со сложением полномочий герцогов Сассекских, навязчивое внимание британских СМИ будет только мешать насладится обществом друг с другом.

Поэтому, скорее всего, принц Уильям и Кейт Миддлтон откажутся от публичного выхода в этот день, и предпочтут тихий, уютный ужин у себя дома.

"Уильям очень милый, а еще он романтик в глубине души. Уверена, что это будет открытка и подарок, который отразит его заботу и любовь к Кейт и удивит ее. Он сделает всё, чтобы в этот день она почувствовала себя особенной. Вероятнее всего, они устроят тихий домашний ужин", - рассказала королевский эксперт Кэти Николл.