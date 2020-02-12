Уникальный день: Тимур Мирошниченко поделился датой крестин сына

19 января 2020 года стало для Тимура Мирошниченко и его семьи особой датой. На свет родился его сын, которого назвали Марком. Ведущий поделился подробностями о крестинах в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".
Мужчина признался, что церемония крещения новорожденного состоится 29-го февраля, а крестными станут близкие друзья звездной четы.
40-й день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день. Говорю – только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она раз в 4 года. – рассказывает Тимур.
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Поки це чудо спить у мене на грудях, давайте знайомитися з ним ближче! ⠀ Отже, звати його Марко. Наголошую на присутності літери О в імені! Його звати не Марк, а саме Марко! Хочете з італійським нахилом - МАрко, хочете з українським - МаркО. Але з О! Це принципово! ⠀ Він дуже спокійний мужчина. Принаймні поки що. Спить, їсть, спить, їсть. І майже ніколи не кричить. Що нас надзвичайно тішить. ⠀ А ще він мерзляк. Ми натопили в хаті до +25, але йому все одно прохолодно, тому він просить закутати його в пледик. ⠀ І він дуже любить усе розглядати. Трошки прижмурившись уважно дивиться на мене, на @_inna_mi_ та на сестричку #МиМиТимуровна, яка його постійно ніжно гладить і цьомає. І впевнено називає його Ба. Або Ма. Що в даному випадку означає «Брат» або «Марко». Так-так, з літерою О! ⠀ #МаркоТимурович
Марк не единственный ребенок в семье. Кроме мальчика, пара воспитывает еще дочь Мию. Ей полтора года.
У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии), – влюбленная пара прокомментировала выбор имен для детей.