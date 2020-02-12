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Среда, 12.02.2020
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Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
20:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вместе с мужем американским певцом Джо Джонасом 23-летняя Софи Тернер ожидает появления первенца.

В последнее время пресса изобиловала слухами о возможной беременности звезды. Однако инсайдеры заверили, что малыш появится на свет в этом году. 

О своей беременности знаменитая британская актриса, которая вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов", сообщила родным и ближайшим родственникам. Несмотря на многочисленные слухи, сама звезда не спешит публично заявлять о своем состоянии.

Как информирует издание JustJared, звезда умышленно скрывает округлый живот за объемной одеждой. Однако инсайдеры из близкого окружения пары сообщили, что такие новости взволновали родных пары, которые с нетерпением ждут пополнения в молодой семье. Последний раз папарацци удалось сфотографировать беременную актрису во время прогулки в начале этого месяца. Тогда звезда выбрала широкое пальто, которое скрыло ее фигуру.

 Софи Тернер появилась в тизере сериала "Выжить" (Видео)

Напомним, что Софи Тернер вышла замуж за 30-летнего Джо Джонаса в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Первенец, Джо Джонас, Софи Тернер.
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