Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка

Новости шоу бизнеса:По словам Блейк Лайвли, после третьих родов она решила тщательнее подбирать роли.

Голливудская актриса Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс воспитывают трех очаровательных дочерей. Материнство повлияло не только на будни звезды, но и на ее работу.

Об этом она призналась в комментарии журналистам E! News. Блейк Лайвли стала приглашенной гостьей показа новой коллекции дизайнера Майкла Корса, где предстала перед камерами в стильных брюках, рубашке и жилете. Выглядела Блейк Лайвли очень стильно.

Но не отказалась она и от общения с журналистами. Актриса призналась, что одержима своими детьми – 4-летней Джеймс, 3-летней Инес и новорожденной малышкой Звезда “Сплетницы” Блейк Лайвли родила третьего ребенка , имя которой пока держат в секрете. Девочка появилась на свет в октябре 2019 года и стала едва ли не самым обсуждаемым ребенком года, так как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс не разглашают деталей о ее рождении и не показывают ее снимки в сети. Поэтому редкий комментарий о материнстве с восторгом восприняли поклонники супругов.

"Я думаю, что мне это должно очень сильно понравиться, потому что я просто одержима своими детьми. Так что это должно быть действительно что-то стоящее, чтобы я согласилась на съемки", – рассказала Блейк Лайвли.

Интересно, что после беременности актриса уже успела презентовать новую киноленту. Блейк Лайвли снялась в фильме "Ритм-секция" (Rhythm Section). Она сыграла главную героиню киноленты Стефани Патрик. По сюжету, девушка жестоко мстит виновникам гибели членов своей семьи. Фильм снимался еще до беременности актрисы, поэтому в кадре она предстала с безупречно стройной фигурой.

В то же время в СМИ предполагают, что вскоре Блейк Лайвли приступит к новым съемкам. Актриса якобы согласилась на работу в кинопроекте The Husband's Secret.