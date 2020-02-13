Холостяк 2020 Украина: дата выхода и главный герой

Новости шоу бизнеса:Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января.

Популярное и уже юбилейное шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" совсем скоро выйдет на экраны. Премьера нового сезона проекта состоится 6 марта 2020 года и создатели шоу уже приоткрыли завесу, кто же станет главным покорителем женских сердец.

Несмотря на то, что в этом году зрители шоу не имели возможности проголосовать за желаемого холостяка в проекте, напряжение вокруг неизвестного главного героя только растет.

Известно, что новым холостяком стал пилот и владелец летной школы в Америке Макс Михайлюк. По словам создателей шоу, после того, как человек построил успешную карьеру, он осознал, что не нашел любви, поэтому решил испытать судьбу на проекте "Холостяк". В видеоролике под названием "Неземной холостяк" можно немного познакомится с холостяком.

Дата выхода "Холостяк" 10 сезон

Что касается других деталей, то известно, что новый сезон проекта "Холостяк" начнется традиционно в пятницу – 6 марта. Неизменным ведущим в этом году стал Григорий Решетник.