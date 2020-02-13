Скачать
Четверг, 13.02.2020
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

Холостяк 2020 Украина: дата выхода и главный герой

Холостяк 2020 Украина: дата выхода и главный герой
13:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первый видеотизер проекта "Холостяк" 10 сезон появился на телеканале "СТБ" 21 января.

Популярное и уже юбилейное шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" совсем скоро выйдет на экраны. Премьера нового сезона проекта состоится 6 марта 2020 года и создатели шоу уже приоткрыли завесу, кто же станет главным покорителем женских сердец.

Несмотря на то, что в этом году зрители шоу не имели возможности проголосовать за желаемого холостяка в проекте, напряжение вокруг неизвестного главного героя только растет.

Известно, что новым холостяком стал пилот и владелец летной школы в Америке Макс Михайлюк. По словам создателей шоу, после того, как человек построил успешную карьеру, он осознал, что не нашел любви, поэтому решил испытать судьбу на проекте "Холостяк". В видеоролике под названием "Неземной холостяк" можно немного познакомится с холостяком. 

Евровидение 2020: Jerry Heil поделилась историей написания конкурсной песни

Дата выхода "Холостяк" 10 сезон

Что касается других деталей, то известно, что новый сезон проекта "Холостяк" начнется традиционно в пятницу – 6 марта. Неизменным ведущим в этом году стал Григорий Решетник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холостяк, Холостяк 2020, Когда Холостяк 10 сезон, 10 сезон Холостяк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
04 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
05 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский совершил изменения в составе СНБО
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Тепло до +13°: синоптики рассказали, когда потеплеет
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь