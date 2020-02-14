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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в отпуск

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправятся в отпуск
12:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Пара решила провести время в семейном кругу, поэтому отправится в одно из своих загородных поместий.

Герцоги Кембриджские отправляются на каникулы. Они проведут свой отпуск вместе с детьми в одном из имений.

Отдых Кейт и Уильяма продлится с 17 по 21 февраля. Он связан с тем, что у их старших детей начались каникулы в школе. 

Дети Кембриджей – принц Джордж и принцесса Шарлотта пошли в школу, поэтому теперь их родители планируют отпуск во время каникул. Учатся королевские наследники в британской школе Thomas's Battersea.

В Сент-Джеймском дворце: принц Уильям провел благотворительный прием (Видео)

Супруги постоянно находится в турах по миру, их график очень насыщенный, поэтому отдых просто необходим. Эта неделя была сложной для Кейт Миддлтон, которая посетила Северную Ирландию и Шотландию, а также для принца Уильяма, который провел прием Со стаканом в руке: принц Уильям провел прием в Сент-Джеймском дворце в Сент-Джеймском дворце.

Западные СМИ пишут о том, что Кейт и Уильям готовят к новому туру. На этот раз они отправятся в Австралию, где посетят разрушенные пожарами города, а также обеспечат финансовую поддержку пострадавшим жителям той местности и отблагодарят пожарных-спасателей.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.
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