Сыграл для коалы: гитарист группы Queen растрогал сеть (Фото, Видео)

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20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Британский музыкант решил не оставаться в стороне от глобальной катастрофы и поддержать животных, пострадавших вследствие масштабных пожаров в Австралии.

Легендарный гитарист Брайан Мэй на днях посетил одну из ветеринарных клиник австралийского города Брисбен, где медики спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Своим поступком музыкант решил поделиться с фолловерами, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме.

Однако на этом благотворительные поступки 72-летнего Брайана не закончились. Среди всех животных больше всего по душе ему пришлась коала по имени Медведь. Для нее гитарист решил сыграть, создав импровизированный концерт прямо в стенах ветеринарной клиники.

Во время игры коала удобно расположилась на плечах исполнителя и внимательно наблюдала за его движениями.

"Эти люди выполняют невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке", – написал Брайан Мэй в заметке в инстаграме.

 
 
 
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A quick resumé of a visit I was determined to make today in beautiful Queensland. Amazing. More later. Bri

Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)  

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Музыкант во время визита появился в оригинальной синей рубашке с изображением енотов. Кроме того, на страницах социальных сетей гитариста появилось немало кадров, на которых он заботливо относится к коалам. Судя по всему, ветеринарам все же удалось стабилизировать состояние животных, которые с радостью реагируют на гостей медицинского учреждения.

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Все по теме:

Queen, Брайан Мэй, Песня, Коала.
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