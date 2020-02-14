Сыграл для коалы: гитарист группы Queen растрогал сеть (Фото, Видео)

Легендарный гитарист Брайан Мэй на днях посетил одну из ветеринарных клиник австралийского города Брисбен, где медики спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Своим поступком музыкант решил поделиться с фолловерами, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме.
Однако на этом благотворительные поступки 72-летнего Брайана не закончились. Среди всех животных больше всего по душе ему пришлась коала по имени Медведь. Для нее гитарист решил сыграть, создав импровизированный концерт прямо в стенах ветеринарной клиники.
Во время игры коала удобно расположилась на плечах исполнителя и внимательно наблюдала за его движениями.
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Visiting time ! A precious moment with Bear - an adorable rescued Koala - in the RSPCA Animal Hospital, Wacol, Brisbane. These people are doing an incredible job of caring for the survivors of the tragic Queensland fires. They need our support. More soon. Video capture by Sharon Ashley. Bri
"Эти люди выполняют невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке", – написал Брайан Мэй в заметке в инстаграме.
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A quick resumé of a visit I was determined to make today in beautiful Queensland. Amazing. More later. Bri
Музыкант во время визита появился в оригинальной синей рубашке с изображением енотов. Кроме того, на страницах социальных сетей гитариста появилось немало кадров, на которых он заботливо относится к коалам. Судя по всему, ветеринарам все же удалось стабилизировать состояние животных, которые с радостью реагируют на гостей медицинского учреждения.