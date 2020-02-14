Сыграл для коалы: гитарист группы Queen растрогал сеть (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Британский музыкант решил не оставаться в стороне от глобальной катастрофы и поддержать животных, пострадавших вследствие масштабных пожаров в Австралии.

Легендарный гитарист Брайан Мэй на днях посетил одну из ветеринарных клиник австралийского города Брисбен, где медики спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Своим поступком музыкант решил поделиться с фолловерами, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме.

Однако на этом благотворительные поступки 72-летнего Брайана не закончились. Среди всех животных больше всего по душе ему пришлась коала по имени Медведь. Для нее гитарист решил сыграть, создав импровизированный концерт прямо в стенах ветеринарной клиники.

Во время игры коала удобно расположилась на плечах исполнителя и внимательно наблюдала за его движениями.

"Эти люди выполняют невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке", – написал Брайан Мэй в заметке в инстаграме.

Музыкант во время визита появился в оригинальной синей рубашке с изображением енотов. Кроме того, на страницах социальных сетей гитариста появилось немало кадров, на которых он заботливо относится к коалам. Судя по всему, ветеринарам все же удалось стабилизировать состояние животных, которые с радостью реагируют на гостей медицинского учреждения.