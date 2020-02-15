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В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)
В семье Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)

В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)

В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)
11:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:У 46-летнего артиста родился сын.

В семье 46-летнего певца и 40-летней актрисы Айди Филд пополнение. Звездные супруги уже воспитывают двух дочерей и сына, а недавно на свет появился еще один малыш. Родители решили поделиться радостной новостью в День влюбленных.

На страницах инстаграма американской телезвезды Айды Филд вчера, 14 февраля, появился трогательный пост, которым многодетная мамочка сообщила о пополнении в семье. У пары родился мальчик, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.

Наверное, более чувственного поздравления с Днем влюбленных не стоит и ожидать. Фотография, на которой рядом изображены четыре пары ног, взорвала сеть.

"Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс", – представила сына Айда Филд.

 
 
 
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@robbiewilliams #poolparty #synchronizedswimmingteam #mcm AWxx

Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

 
 
 
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@robbiewilliams Sundays #daddydaycare #cocopow AWxx

Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Сама звезда призналась, что малыша Бо родила суррогатная мать, услугами которой они уже пользовались ранее. Многодетная мамочка не может нарадоваться новорожденному малышу: "Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами. Теперь мы официально полная семья".

 
 
 
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@robbiewilliams And so it begins...#itsofficial Teddy and Charlie take their first golf lesson #golffamily #thefamilythatgolfstogether #teamwilliams AWxx

Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Дженнифер Энистон призналась звездной подруге, что хочет стать матерью

Стоит отметить, что первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт выносила та же суррогатная мать, что и сына Бо. Супруги поддерживают тесный контакт с женщиной, хоть и не афишируют ее имя в прессе. Они бесконечно благодарны ей, что родила их детей. Она почетный гость на многих детских праздниках звездной семьи, которую Робби Уильямс и Айда Филд создали в 2010 году в Лос-Анджелесе.

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Отцовство, Робби Уильямс, Айда Филд.
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