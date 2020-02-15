В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)

В семье 46-летнего певца и 40-летней актрисы Айди Филд пополнение. Звездные супруги уже воспитывают двух дочерей и сына, а недавно на свет появился еще один малыш. Родители решили поделиться радостной новостью в День влюбленных.
На страницах инстаграма американской телезвезды Айды Филд вчера, 14 февраля, появился трогательный пост, которым многодетная мамочка сообщила о пополнении в семье. У пары родился мальчик, которого назвали Бо Бенедикт Энтони Уильямс.
Наверное, более чувственного поздравления с Днем влюбленных не стоит и ожидать. Фотография, на которой рядом изображены четыре пары ног, взорвала сеть.
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'Spot the difference...' On this Valentine's Day, we would like to celebrate love in the most awesome way... Beau Benedict Enthoven Williams As with Coco, he is biologically ours, but born via our same incredible surrogate. We are so blessed to have our healthy son safely in our arms and are officially complete as a family #happyvalentinesday #surprise #familyof6 #whodathunkitinthe90s The Williams Family xx
"Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс", – представила сына Айда Филд.
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@robbiewilliams #poolparty #synchronizedswimmingteam #mcm AWxx
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Сама звезда призналась, что малыша Бо родила суррогатная мать, услугами которой они уже пользовались ранее. Многодетная мамочка не может нарадоваться новорожденному малышу: "Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь рядом с нами. Теперь мы официально полная семья".
Стоит отметить, что первых детей – 7-летнюю Теодору и 5-летнего Чарлтона – Айда родила самостоятельно. А вот годовалую Колетт выносила та же суррогатная мать, что и сына Бо. Супруги поддерживают тесный контакт с женщиной, хоть и не афишируют ее имя в прессе. Они бесконечно благодарны ей, что родила их детей. Она почетный гость на многих детских праздниках звездной семьи, которую Робби Уильямс и Айда Филд создали в 2010 году в Лос-Анджелесе.