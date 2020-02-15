Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Победительница Евровидения 2016 опубликовала яркие снимки с новой фотосессии.

После новостей о второй беременности интерес к личной жизни популярной певицы лишь возрос. Однако пока Джамала не спешит публиковать фотографии с округлым животом, ловко пряча изменения своего тела за объемными нарядами.

Так, на личной странице в инстаграме Народной артистки Украины появились новые фото. Как отметила сама Джамала, снимки выполнены на пленочный фотоаппарат, что добавило особого шарма.

На атмосферных кадрах звезда позирует, сидя в наряде от знаменитого украинского дизайнера Ивана Фролова, который славится в отечественной модной индустрии своими провокационными творческими решениями. На певице объемное платье из легкого материала с анималистическим принтом. Образ соединил насыщенные синие и голубые цвета.

Смелый look Джамала дополнила массивными черными ботинками, которые добавили брутальности ее виду. Знаменитость выбрала много лаконичных аксессуаров, среди которых крупные серьги-кольца и многочисленные цепочки на шее. Образ гармонировал с легким макияжем с акцентом на сияющих губах и укладкой с легкими локонами.

Поклонники положительно оценили такие модные эксперименты звезды, засыпав будущую мамочку двух детей тысячами лайков и десятками комментариев.